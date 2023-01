Givi 50.9 Enigma, l’integrale top di gamma si evolve così

GIVI produce caschi dal 2002. Un lungo percorso, che lo inserisce di diritto tra i produttori degni di fiducia da parte dei motociclisti appartenenti alle differenti attitudini. A testimoniarne l’evoluzione continua è la nuova versione del 50.9, integrale sviluppato su tre misure di calotta e dotato di un bagaglio tecnico e di una dotazione di serie sopra la media. La nuova normativa europea ECE 22-06 ha alzato l’asticella per quanto riguarda la protezione e di conseguenza ogni nuovo casco è oggi più sicuro e affidabile. L’integrale 50.9 rientra ovviamente in questo contesto ma ha il pregio di proporsi al pubblico a un prezzo davvero competitivo se rapportato alla sua ricca dotazione.

50.9 Enigma

Enigma è il nome della nuova linea dell’integrale top di gamma GIVI, che con le sue sei proposte grafiche 2023 porta a 14 le proposte legate a questo modello dalle linee filanti. Accattivamente l’effetto carbon look che ricopre la calotta, a sua volta rafforzato da sapienti tocchi di colore a tinte forti. A renderlo interessante concorre, come già evidenziato, una dotazione di serie di tutto rispetto… a partire dalla calotta, che GIVI ha sviluppato in tre differenti misure per migliorare la vestibilità delle taglie (da XL a XXL).

Ecco quanto costa

Un altro punto forte è costituito dalle visiere. Il plurale è d’obbligo in quanto nella confezione l’utente che sceglie questo casco troverà: la visiera trasparente predisposta + lente Pinlock Max Vision e ancora una visiera speciale (iridio specchiata) realizzata in più versioni per coordinarsi a livello tinta alla colorazione delle versioni ENIGMA. Non manca il visierino parasole fumé. Sempre di serie troviamo lo sgancio micrometrico del cinturino realizzato in acciaio inox e ancora un interno progettato con guanciali ad estrazione rapida in caso di emergenza. Il resto delle caratteristiche nella scheda tecnica. Il 50.9 ENIGMA costa al pubblico 229,00 euro

Scheda tecnica

Tipologia: integrale – Peso 1490+/-50 gr. Calotta: tripla. Materiale: Tecnopolimero. Interno: totalmente removibile, guancette removibili, tessuto anallergico. Chiusura: cinturino a sgancio micrometrico in acciaio inox. Omologazione: ECE 22-06. Visiera; trasparente, antigraffio, predisposta per lente Pinlock Max Vision (inclusa). Visiera speciale aggiuntiva. Visierino parasole fumé. Aerazione: due prese d’aria superiori e una sulla mentoniera, due estrattori posteriori. Altre caratteristiche: paranaso, paravento. Taglie: da XS a XXL. Colorazioni: Linea Enigma: Matt Black/Titanium, Black/ TItanium/Red, Black/Titanium/Yellow, Black /Titanium /Gold, Matt Grey/Black/Yellow, Black/Titanium/Pink . Altre versioni del 50.9: linea grafica Atomic (229,00) con 6 versioni di cui una Lady; linea Solid Color (219,00) con tre versioni in tinta unita.