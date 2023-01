Dakar 2023, tappa 12: Honda ora è tardi, Anghileri riparte domani

L’acuto di José Ignacio Cornejo Florimo in questa Dakar 2023! Se non fosse che ormai mancano solo due tappe, KTM e Husqvarna comandano la parte alta della generale: sono loro ormai a giocarsi il trionfo finale. Tappa odierna di 185 km che ha completato la marathon, con ritorno a Shaybah: sterrato ed il temibile fesh-fesh (sabbia del deserto finissima, appiccicosa e molto volatile) per cominciare, seguono chott (bacini di acqua salmastra, poco profondi) e dune. Ecco com’è andata finora.

Anghileri riparte domani

Dei sette italiani rimasti in azione, ieri è stato quello che ha accusato un ritardo piuttosto importante. Eufrasio Anghileri infatti non è riuscito a completare la tappa per problemi meccanici. È stato poi recuperato dal suo staff, ma oggi gli era impossibile ripartire perché in mezzo ad una tappa marathon, senza assistenza. Il giovane lecchese ripartirà domani, determinato a concludere la sua prima Dakar, pur ormai fuori classifica.

Dakar 2023, tappa 12

Come sempre, Luciano Benavides si vede presto penalizzato dal fatto di essere l’apripista di giornata. Le KTM invece iniziano a mettere il loro zampino per quanto riguarda il miglior tempo odierno. Anche ‘Nacho’ Cornejo e Daniel Sanders però si fanno vedere, mentre Mason Klein continua cedere terreno in questa seconda parte di Dakar. Alla fine è una Honda, quella di Cornejo, a prendersi il trionfo di questa 12^ tappa! Con Sanders a seguire e Toby Price terzo, un risultato che vale il comando della generale con 28 secondi di margine su Skyler Howes e meno di tre minuti su Kevin Benavides. Quarto è Pablo Quintanilla, prima Honda staccata di circa un quarto d’ora. Tappa di oggi che vede Paolo Lucci 19°, Lorenzo Fanottoli è 53°, gli altri sono ancora in viaggio.

La top ten provvisoria

1. José Ignacio Cornejo – Monster Energy Honda Team

2. Daniel Sanders – Red Bull GasGas Factory Racing – +0:49

3. Toby Price – Red Bull KTM Factory Racing – +1:58

4. Matthias Walkner – Red Bull KTM Factory Racing – +2:05

5. Kevin Benavides – Red Bull KTM Factory Racing – +2:22

6. Skyler Howes – Husqvarna Factory Racing – +2:54

7. Pablo Quintanilla – Monster Energy Honda Team – +3:06

8. Sebastian Bühler – Hero Motosports Team Rally – +3:08

9. Adrien Van Beveren – Monster Energy Honda Team – +3:16

10. Ross Branch – Hero Motosports Team Rally – +3:21

Dakar, la top ten generale

1. Toby Price – Red Bull KTM Factory Racing

2. Skyler Howes – Husqvarna Factory Racing – +0:28

3. Kevin Benavides – Red Bull KTM Factory Racing – +2:40

4. Pablo Quintanilla – Monster Energy Honda Team – +14:54

5. Adrien Van Beveren – Monster Energy Honda Team – +16:14

6. Luciano Benavides – Husqvarna Factory Racing – +20:00

7. Daniel Sanders – Red Bull GasGas Factory Racing – +20:03

8. José Ignacio Cornejo – Monster Energy Honda Team – + 23:14

9. Matthias Walkner – Red Bull KTM Factory Racing – +44:24

10. Mason Klein – BAS World KTM Racing Team – +54:58

Le classifiche complete

Foto: A.S.O./Charly Lopez