Da Yamaha a Honda: cambio epocale per Viltas Racing nel FIM EWC

Endurance

Nel Mondiale Endurance FIM EWC si sta assistendo ad un mercato piloti, team e marche davvero esplosivo. Tra squadre che passano la mano, cambiamenti di gestioni e nuovi ingressi tra costruttori e team, nelle competizioni motociclistiche di durata si sta registrando di tutto. L’ultima “bomba” in ordine di tempo riguarda il team Viltais Racing. Non una squadra qualunque: parliamo della terza classificata in campionato nel 2022, il miglior team indipendente e, non da meno, recentemente in trionfo al Bol d’Or. La compagine riconosciuta dal numero 333 lascerà infatti Yamaha per sposare la causa Honda.

HONDA VILTAIS RACING NEL FIM EWC

Un cambiamento epocale, in quanto Viltais Racing (in precedenza VRD) ha corso con la casa dei Tre Diapason per 14 anni consecutivi. La scelta è dipesa da molteplici fattori. Tentata una “scalata” in Yamaha, accertata l’impossibilità di diventare squadra di riferimento (resterà chiaramente YART), Yannick Lucot e tutto lo staff hanno sfogliato la margherita. Dapprima hanno intensificato i contatti con BMW, ma alla fine hanno trovato l’intesa con Honda in virtù di un interessamento diretto della filiale francese.

TEAM SATELLITE HONDA EWC

Sotto le insegne Honda Viltais Racing, la formazione transalpina sarà sostanzialmente un team satellite Honda nel FIM EWC accanto a F.C.C. TSR Honda France, Campione del Mondo in carica e ritenuto Factory Team. Questo impegno si estenderà anche al FSBK (Championnat de France Superbike) in partnership con CBO (squadra di riferimento Honda France), per quanto il focus resta e resterà l’Endurance. Inoltre, con due top team (TSR e Viltais), la casa dell’ala dorata potrà puntare anche al titolo marche che prende in esame i risultati delle due migliori moto per costruttore classificate.

VILTAIS SI LEGA ANCHE A PIRELLI

Il rinnovato sodalizio Honda Viltais Racing ha anche annunciato il passaggio dagli pneumatici Dunlop a Pirelli. Questo, di fatto, sancisce il ritorno dell’azienda italiana nell’Endurance, dopo aver già supportato nel 2022 seguito “clienti” ERC Ducati, Tati Team Kawasaki e Moto Ain Yamaha. Per quanto concerne la line-up di piloti, trovano conferma Florian Alt (che correrà con Honda anche nell’IDM Superbike) e Steven Odendaal, mentre il terzo nome in sostituzione di Erwan Nigon (ritiratosi dalle corse a fine 2022) verrà comunicato in un secondo momento.