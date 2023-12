Fabrizio Meoni, la sua statua ora brilla ancora di più

Un’illuminazione migliore per rendere omaggio al grande eroe della città. Stiamo parlando di Castiglion Fiorentino, di conseguenza del mitico Fabrizio Meoni, campione dal cuore d’oro scomparso prematuramente durante l’edizione 2005 della Parigi-Dakar. Il prossimo 11 gennaio ricorre l’anniversario, ma prima di allora ecco un “regalo di Natale” anche per la sua famiglia. Incluso il figlio Gioele che si appresta a vivere il suo primo rally raid Dakar (anche se questa in Arabia Saudita). La statua, che dal 2017 si erge lungo la strada regionale 71 nella città natale, presenta ora una nuova illuminazione per renderla ancora più visibile durante le ore notturne.

Meoni campione indimenticato

Due Parigi-Dakar (più un secondo posto e due terzi posti), quattro Rally dei Faraoni (più un terzo posto), quattro Rally di Tunisia (più un secondo posto). È solo una parte dell’incredibile palmares del campione toscano, la cui storia però si è spezzata al km 184 dello sterrato tra Atar e Kiffa (in Mauritania), disputando quello che a prescindere avrebbe dovuto essere il suo ultimo rally raid. Non solo numeri: chi l’ha conosciuto lo ricorda anche per il suo cuore d’oro. Un dettaglio che viene tramandato attraverso la Fondazione a suo nome, che si occupa di progetti solidali in Africa. Proprio in questo continente è stata scattata la foto che ha portato alla realizzazione della statua dedicata a Meoni, opera dell’artista Lucio Minigrilli. Un punto fermo per i suoi tifosi, ma anche per semplici motociclisti e appassionati.

La statua illuminata

Per rendere questo monumento ancora più visibile a tutte le ore è stata sistemata l’illuminazione. “Era già considerato un luogo simbolo per i motociclisti di tutta Italia” ha scritto Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, sui suoi canali social. “Adesso il monumento di Fabrizio Meoni alla rotonda del Boscatello, posizionato lungo la Strada Regionale 71, con la nuova illuminazione realizzata da Edison Next è ammirabile anche la notte”. Nel corso dell’evento ufficiale di presentazione non è mancato il rombo dei motori degli appassionati presenti, che hanno così reso omaggio ad un campione indimenticato.

Foto: Social-Mario Agnelli Sindaco