CFMoto 700CL-X Adventure: quanto è bella la neo-retrò dal cuore off-road 

Passione e stile abbinate a un’anima selvaggia e in cerca di libertà. Questa è 700CL-X Adventure, l’ultimo modello di CFMOTO che va a completare la gamma delle scrambler CL-X, affiancando l’elegante Heritage e l’aggressiva Sport. La 700CL-X Adventure non abbandona le linee retrò tipiche di una scrambler, ma si mostra capace di mixarle perfettamente con un tocco di avventura. Il veicolo risulta così perfettamente equilibrato e completo. Il motore è ottimizzato per l’uso in fuoristrada, grazie anche agli pneumatici off road, al parafango e al manubrio rialzati. La frenata ABS disinseribile migliora il piacere di guida e il divertimento. La protezione superiore del serbatoio verniciata opaca con decalcomanie interne, il parabrezza, la sella in morbida pelle trapuntata, e il nuovo colore della carrozzeria Aurora Blue donano a 700CL-X Adventure il connubio perfetto di fascino, stile e comfort.

Lo stile

CFMOTO 700CL-X Adventure è dotata di una personalità unica. Lo stile retrò, i fari full LED, gli indicatori di direzione che tornano automaticamente alle posizioni originali e gli stemmi a “X” delineanano il DNA della famiglia CL-X. Tuttavia a impreziosire l’impatto della 700CL-X Adventure sono sicuramente i dettagli da fuoristrada. Il manubrio e il parafango anteriore rialzati, il parabrezza, il cuscino del sedile integrato e i cerchi a raggi.

Motore e prestazioni

Il motore da 693 cc. eroga una potenza massima di 51,5 kW (70,1 CV) a 8.500 giri/min e coppia massima di 60,9 Nm a 6.500 giri/min. E’ raffreddato ad acqua ed ottimizzato per l’uso anche in fuoristrada. Raggiunge una velocità massima di 180 km/h con consumi intorno ai 20 km/l secondo ciclo WMTC ed emissioni di CO2 pari a 115 g/km. Il serbatoio è da 13 litri.

Il cambio a sei marce, il sistema di accelerazione Ride by Wire e il Cruise Control permettono a ogni pilota di sentirsi in sintonia con il veicolo. Le due diverse modalità di guida STREET e OFF ROAD permettono di adattare il comportamento del veicolo in base alle proprie esigenze e al terreno. STREET per una comoda guida stradale e OFF ROAD quando ci si addentra nel fuoristrada in cerca di avventura. Questa modalità è ancora più emozionante disinserendo manualmente l’ ABS tramite pulsante situato sul blocchetto comandi sinistro.

Ciclistica

Le dimensioni sono di 2.105 x 892 x 1.290 mm e l’interasse di 1.435 mm, la massa a vuoto è pari a 194 kg. Mentre la nuova sella, in morbida pelle a doppio cuscino, e dotata di maniglione passeggero in alluminio posteriore è alta 835 mm. I cerchi a raggi da 18” all’anteriore e 17” al posteriore montano rispettivamente pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR da 110/80 R18 M/C e 170/60 R17 M/C. Garantiscono ottima aderenza in ogni condizione, esaltando prestazioni e la trazione proprie degli pneumatici da fuoristrada.

Il telaio è in lega di cromo-molibdeno, mentre il forcellone in lega di alluminio. Le sospensioni anteriori sono KAYABA da Ø 41mm con forcelle a steli rovesciati regolabili sia nel precarico sia nell’ idraulica in compressione tramite rotella di regolazione sullo stelo destro e in estensione tramite rotella sullo stelo sinistro. Il sistema sospensivo posteriore è affidato a un ammortizzatore singolo regolabile in precarico e idraulica. Le escursioni sono rispettivamente di 150 mm all’ anteriore e di 58 mm per l’ ammortizzatore posteriore. Impianto frenante a disco da Ø 320 mm di diametro all’anteriore Ø260 mm al posteriore, il tutto con con sistema ABS a doppio canale.

Strumentazione e dotazioni

La strumentazione è digitale LCD, la luminosità del display è regolabile su cinque diversi livelli ed è possibile selezionare la modalità di guida secondo le proprie esigenze: STREET per una stradale guida sciolta e fluida e OFF ROAD per adattare il comportamento della moto anche ai terreni più impervi in fuoristrada. Il display permette di tenere sempre sotto’occhio contachilometri totale e parziale ODO/TRIP, contagiri, tachimetro, indicatore velocità media, indicatore marcia inserita, indicatore Cruise Control, indicatore temperatura liquido refrigerante, tensione batteria, consumo carburante istantaneo/medio in L/km, orologio e ore di funzionamento motore; numerose poi le dotazioni come la presa USB situata nel vano sella, il Cruise Control, il sistema ETS, noto come Ride by Wire, l’ABS disinseribile e la frizione anti saltellamento che migliora la fluidità del cambio soprattutto in scalata, migliorando sicurezza e comfort. In dotazione anche la T-box che permette di controllare in tempo reale tramite APP le condizioni del proprio veicolo, come posizione o chilometraggio.

Colori e prezzi

CFMOTO 700CL-X Adventure è già disponibile presso i concessionari nella nuova colorazione Aurora Blue al prezzo di listino di € 7.590,00 f.c.; in aggiunta possono essere acquistate le borse laterali separatamente come accessori originali (prezzo da definire).