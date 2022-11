Bagnaia, Quartararo, Marquez: chi sarà il prossimo campione MotoGP?

Pecco Bagnaia è il nuovo campione del mondo della classe MotoGP e partirà ancora da favorito per la stagione 2023. Forte di una Ducati Desmosedici GP che ha saputo scavare un gap tecnico dalle moto rivali, il pilota piemontese cavalcherà ancora l’onda del successo e sarà in pole position ai nastri di partenza del prossimo Mondiale. Merito del grande lavoro di squadra all’interno del box e in fabbrica magicamente orchestrato dal direttore generale Gigi Dall’Igna.

Ducati parte favorita

L’arriva dello strategia veneto all’inizio del 2014 ha dato una svolta all’organizzazione del team emiliano. Solo un anno prima sono approdati il team manager Davide Tardozzi e il direttore sportivo Paolo Ciabatti, formando un triumvirato che ha saputo guadagnarsi e riconfermare la fiducia da parte dell’a.d. Claudio Domenicali. Step by step hanno portato la Rossa ad un livello tecnologico senza precedenti, tanto da scalzare i colossi giapponesi dotati di budget nettamente superiori. Prima l’introduzione delle winglets, poi le carene aerodinamiche, lo spoiler al posteriore, i dispositivi holeshot, le ultime appendici aerodinamiche sul codone in stile ‘Pokemon’: queste sono solo alcune delle ultime trovate ingegneristiche di Dall’Igna e dei suoi uomini. La concorrenza non ha avuto altra scelta che imitare la Casa di Borgo Panigale.

Il punto forte della Ducati Desmosedici resta però il motore, nonostante le difficoltà di inizio campionato che hanno costretto Pecco Bagnaia e Jack Miller ad adottare una specifica ibrida 2021-2022. Nel test di Valencia hanno portato un'ulteriore evoluzione, in attesa di quella definitiva che vedremo nel prossimo test di Sepang in programma agli inizi di febbraio. Colmare il divario dalla Ducati non sarà facile per nessun costruttore.

Fabio Quartararo cerca la rivincita

Pecco Bagnaia si riconfermerà campione? La concorrenza è sicuramente molto agguerrita, a cominciare dal nuovo compagno di squadra Enea Bastianini che prende il posto di Jack Miller nel team ufficiale. Ma anche i rivali esterni vogliono riprendersi lo scettro iridato. Due su tutti gli antagonisti del campione sabaudo: Fabio Quartararo e Marc Marquez. Il francese della Yamaha ha dominato la prima parte della stagione 2022, prima di subire una escalation verticale verso il basso che lo ha portato da +91 a -17 punti in classifica. Complice anche una YZR-M1 che accusava un deficit di potenza piuttosto sensibile e su cui ha puntato più volte il dito. Non è più il prototipo versatile di qualche anno fa, ma una moto che richiede uno stile di guida particolare e molto aggressivo, tanto da spingere un pilota esperto come Andrea Dovizioso ad anticipare il momento dell’addio alle corse dopo la gara di Misano.

Il ritorno di Marc Marquez

Sarà della partita anche Marc Marquez, che finalmente ritornerà al top delle condizioni fisiche dopo quattro interventi al braccio destro subiti in meno di due anni. Al rientro dopo tre mesi di assenza ha conquistato una pole position a Motegi e un podio a Phillip Island, ma la Honda RC213V richiede ancora diverse modifiche prima di poter ritornare a competere per il titolo Mondiale. Riuscirà la casa dell'Ala dorata ad allestire un pacchetto vincente per l'otto volte iridato?

Foto di Valter Magatti