Arriva la borsa morbida XL08 di GIVI: com’è e quali vantaggi offre

La nuova top bag morbida XL08 di GIVI è l’alternativa soft al più classico bauletto posteriore. Lascia libera la sella passeggero e, volendo, può essere agganciata anche ad altre valigie, come carico supplementare, grazie alle doppie cinghie integrate. La sua base semirigida è stata studiata per renderlo compatibile con il sistema di attacco MONOKEY, quello che da decenni GIVI utilizza sulle valigie laterali e bauletti rigidi. L’ingombro da 40 litri permette di portare un casco integrale modulare.

Resistente all’acqua

La borsa è provvista di un’apertura principale a doppio cursore che rivela la vera novità del prodotto. La sacca interna removibile infatti è waterprof. E’ dotata di chiusura a roll-up per avere a portata di mano gli oggetti necessari, senza dover ogni volta sganciare la valigia dalla moto. Esternamente il top case presenta zone separate, tutte facilmente raggiungibili: due tasconi laterali, un porta scarpe, un organizer e una tasca posteriore in rete. XL 08 è inoltre dotata di due cinghie integrate sul coperchio che permettono di aggiungere un carico extra. Per facilitare il trasporto è inclusa una tracolla.

Colori e prezzo

Il design richiama quello dell’intera linea X-LINE: total black con inserti rossi, caratteristiche che richiamano appunto il brand, e l’aggiunta di inserti rifrangenti. L’ XL08 è realizzato in tessuti di alta qualità, fra cui Polyestere, TPU e Nylon, resistenti all’acqua e ai raggi UV fino a 1.500 ore. Prezzo al pubblico € 284.

Catalogo completo

XL08 si aggiunge alle 7 proposte della gamma di valigie morbide X-Line. Tre borse cargo con volumi estensibili, due delle quali trasformabili in zaino, alle quali si aggiungono tre borse serbatoio con fondo e coperchio preformati e sistema di fissaggio Tanklock. Infine una compatta borsa da sella. Dedicati al moto turismo, tutti questi prodotti sono morbidi, ergonomici, dalla linea aerodinamica, pratici e realizzati con i materiali più resistenti.

GIVI azienda globale con 600 addetti

Nel 2023 GIVI, il brand per eccellenza degli accessori moto, cebra il 45° anniversario. Il marchio è il gioiello di famiglia della GIVI SpA, una world company con filiali in Europa, Stati Uniti, Sudamerica e Asia e importatori presenti in tutti i Continenti. 200 persone le persone impiegate in Italia, circa 600 nel mondo. Le referenze a catalogo sono ben oltre mille per ogni necessità pratica del conducente del mezzo e per la sua sicurezza. Il cuore dell’azienda è il reparto Ricerca & Sviluppo dove operano circa 50 esperti, in collaborazione con l’Università di Ingegneria meccanica di Brescia e Milano e con primarie scuole di design e moda come LABA (Libera Accademia Belle Arti).

Made in Italy

La produzione Made in Italy garantisce un controllo assoluto di ogni fase di lavoro. I test sulla resistenza e la sicurezza sono fatti prima di tutto internamente con gli strumenti e le procedure più sofisticati. Impegno nella sostenibilità: la sede di GIVI a Flero (Brescia) e la maggior parte delle filiali hanno la capacità di autoprodurre energia elettrica. Piccoli accorgimenti permettono una maggiore sostenibilità anche nel quotidiano, come le colonnine d’acqua per evitare l’uso di bottiglie di plastica. La stampa di cataloghi, manualistica ed informativa cartacea infine è ormai ampiamente ridotta per un maggior ricorso ai formati digitali e notevoli sono gli investimenti dedicati alle materie prime più sostenibili nei processi produttivi.

Dalla strada alla pista

Il valore dell’inclusione: fra le persone di GIVI c’è una forte multinazionalità. La percentuale di donne nelle risorse umane è il 60% e le donne ricoprono i ruoli più vari ruoli a ogni livello. Impegno sociale: GIVI è molto attiva nel sostegno alle persone nei territori dove è presente, collaborando con enti preposti per il reinserimento nel mondo del lavoro dei disoccupati. In Vietnam, supporta anche l’istruzione. GIVI insomma sa abbracciare il cambiamento del mercato restando fedele alla sua anima sportiva, sincera, leale e generosa come lo sono i veri campioni. Non a caso lo stesso fondatore e presidente Giuseppe Visenzi nel 1969 si qualificò al terzo posto ai campionati mondiali di motociclismo.