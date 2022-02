Wayne Rainey e la YZR500 insieme per la prima volta dall'incidente. Un pezzo di storia che rivivrà al Goodwood Festival of Speed 2022.

Era il 1993, quindi parliamo di 29 anni fa, quando avvenne il grave incidente nel GP d’Italia a Misano che scrisse la parola fine alla carriera del talento Wayne Rainey. Ma il tre volte iridato 500cc e la sua Yamaha YZR500 torneranno insieme per un emozionante debutto al Goodwood Festival of Speed 2022, di scena la prossima estate. Il binomio vincente di un tempo sarà nuovamente in azione per la prima volta da quel finale inatteso e prematuro. Una Leggenda delle due ruote degli anni ’90 nonché attuale presidente MotoAmerica, che ha accettato la sfida in questo prestigioso evento.

Chiaramente si tratta di un mezzo adattato. Yamaha ha svolto un grande lavoro sulla YZR500 del 1992, riconfigurandola in modo che possa essere usata solo con il controllo sui manubri. “È un’occasione che capita una volta nella vita, non potevo lasciarmela sfuggire” ha sottolineato Rainey. “Un grazie a Yamaha Motor Company per aver preparato la mia moto, MotoAmerica per aver permesso al progetto di decollare, ed al Duca di Richmond per averlo reso realtà.” Sarà un evento emozionante, come sottolinea anche Lin Jarvis. “Il pensiero di Wayne con la sua leggendaria YZR500 è qualcosa di pazzesco, che non avrei mai creduto possibile. Siamo fieri di supportarlo in questo sogno che si realizza.”

