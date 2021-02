Valentino Rossi a Portimao: test privato con l’Academy VR46

Valentino Rossi e gli allievi della VR46 Riders Academy a Portimao per due giorni di test. Piloti della MotoGP in vista del Mondiale 2021.

I piloti della MotoGP dovranno attendere fino a marzo per il primo test ufficiale a Losail. Ma tutti stanno riscaldando i motori con moto stradali o con le moto da cross o da flat track. Mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio Valentino Rossi e gli allievi della VR46 Riders Academy gireranno a Portimao. Già lo scorso anno il Dottore aveva in programma un test privato sul tracciato portoghese prima del Gran Premio, ma i test della Dorna avevano costretto a cambiare programma. L’idea però non si è spenta e tutto il gruppo di Tavullia da domani sarà in azione sulle “montagne russe” della pista iberica.

Come detto utilizzeranno moto da strada: Yamaha R1 per Valentino Rossi e Franco Morbidelli, che si ritroveranno così per la prima volta ai box come compagni di squadra. Ducati Panigale V4S per Pecco Bagnaia e Luca Marini. Insieme a loro ci saranno anche i piloti delle altre categorie: Marco Bezzecchi e Celestino Vietti, Stefano Manzi, Niccolò Antonelli e Andrea Migno. Due giorni saranno molto utili per tutti per liberarsi della ruggine invernale e anche per rinfrescarsi la memoria sul tracciato di Portimao, che ospiterà il terzo round MotoGP del 2021 dopo il doppio appuntamento in Qatar.