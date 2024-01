Si è spento Garry Taylor, storico team manager Suzuki

Se ne va una leggenda. Si è spento lo storico team dirigente Suzuki Garry Taylor all’età 74 anni dopo una lunga malattia. A darne il triste annuncio sua figlia Phoebe con un post su Facebook “Papà hai lottato duramente e a lungo con la malattia e finalmente puoi riposare in pace sul divano, insieme ai tuoi cani che adoravi tanto. Grazie per avere portato il buonumore anche nei momenti più bui. Sei stato il mio miglior amico e hai significato molto per tutte quelle persone, e sono tante, che ti consideravano un grande uomo”.

Garry Taylor era cresciuto a due passi da Brands Hatch e si era subito appassionato ai motori. A metà anni settanta entrò in Suzuki e rimase per quasi quant’anni. Come dirigente trionfò nel Mondiale 500 con il leggendario Barry Sheene poi con il mitico Kevin Schwantz ed infine con Kenny Roberts Jr. Nel 2002 la svolta epocale con il passaggio dalla 500 due tempi alla 1000, non erano più le moto che Garry Taylor aveva tanto amato e nel 2004 ha lasciato le competizioni anche per dicarsi ad altri suoi interessi.

Tanti i messaggi di cordoglio. “Sono estremamente addolorato di aver appreso della morte del leggendario ex team manager Suzuki Garry Taylor – scrive Hervé Poncharal – Ricordo i bei vecchi tempi e le giornate pazzesche trascorse insieme. Ci Mancherai”.

