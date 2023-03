Quali agevolazioni fiscali hanno i piloti che si trasferiscono a San Marino?

San Marino non ha certo il fascino di Montecarlo ma sta diventando un Paese molto amato dai piloti e dagli sportivi in genere. Non si sa bene in quanti abbiano scelto di vivere nella piccola Repubblica. Tanti preferiscono non dirlo e trincerarsi dietro un muro di riservatezza. Di certo Enea Bastianini, Tatsuki Suzuki e diversi altri piloti si sono trasferiti sulle pendici del Monte Titano. Normalmente abitano in splendidi loft, arredati con gusto, assieme alla compagna. San Marino è un luogo ideale in cui vivere: è un paese affascinante, con tutti i servizi ma poco traffico. Trasferirsi a San Marino è una scelta di vita ma è legata anche, soprattutto, a motivi economici in particolare uno: la “Residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato”, regolamentata dalla legge 223/2020 Art. 16-ter.

Cosa dice la legge

La “Residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato” è prevista per il cittadino straniero che intenda stabilire la propria dimora a San Marino e che produca redditi all’estero. Lo straniero richiedente deve essere in possesso di assicurazione sanitaria. Dopo 10 anni, essa si consolida in residenza anagrafica effettiva, acquisendone i rispettivi diritti. […] Relativamente ai redditi prodotti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta generale sui redditi delle persone fisiche pari al 7% sul “netto frontiera” con un importo minimo di 10.000,00 euro e un massimo di 100.000,00 euro per ogni esercizio fiscale del periodo di validità della residenza […].

I documenti richiesti

Il richiedente la residenza atipica di cui al presente articolo deve depositare apposita domanda al Dipartimento Affari Esteri. Ovviamente per avere questo tipo di residenza deve presentare un’adeguata documentazione. Questa comprende un contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati o contratto preliminare di affitto. Devono inoltre certificare l’assenza di condanne penali e carichi penali pendenti. In più devono avere adempiuto agli obblighi fiscali in qualunque paese. Il richiedente ed i familiari che intendono trasferire la residenza nella Repubblica di San Marino devono essere in grado di dimostrare di avere risorse sufficienti per il proprio mantenimento.

