Vinales, bordata a Yamaha: “Sono in MotoGP per passione, non per soldi”

I risultati con Aprilia ancora non arrivano, ma è solo questione di tempo. Nell’ultimo appuntamento di MotoGP al Sachsenring Maverick Vinales è ritornato ad affacciarsi nelle posizioni da podio, ha iniziato a mettere pressione sul compagno di squadra Aleix Espargarò, fino a quando un problema all’abbassatore posteriore l’ha costretto a rientrare ai box. Il morale è comunque alle stelle, ha trovato l’armonia che cercava e che in Yamaha aveva perso da tempo.

Vinales ci riprova ad Assen

Ad Assen ‘Top Gun’ vuole riprovarci, prima della pausa estiva, consapevole che la RS-GP ha tutte le carte in regola per puntare in alto. Aprilia sta dimostrando di avere una mentalità vincente e forte ambizione, la nuova carena aerodinamica sfoggiata in Germania ne è una prova. Il circuito olandese in passato gli ha già regalato sette podi con tre vittorie, 2° posto nella scorsa stagione MotoGP, quando era già in fase di rottura ufficiale con la Yamaha. Qui aveva annunciato l’addio al termine del Mondiale, poi i tempi si sono accelerati nel doppio round austriaco. “È un circuito speciale per me, le condizioni potrebbero essere perfette per me“.

Un anno con Aprilia

E’ trascorso quasi un anno da quando ha raggiunto il nuovo accordo con la Casa di Noale, il bilancio è sicuramente positivo anche se finora il miglior risultato è il 7° posto al Montmelò e a Termas. “Quando ho lasciato Assen nel 2021 mi sono ripromesso che sarei ritornato ad essere il numero 1 – racconta ad ‘AS’ -. È stato un lavoro costante e lo è ancora. Devo cercare di essere molto stabile emotivamente e continuare. Non c’è altro da fare“. In Aprilia ha voltato pagina non solo professionalmente, senza timore di dover affrontare l’adattamento ad una moto molto diversa dalla ex YZR-M1 con motore quattro cilindri in linea. “Aprilia ha riposto e continua a riporre tutta la sua fiducia in me come pilota e come persona. E questo mi rende orgoglioso. Sto bene e mi piace, sono molto felice qui”.

Obiettivo mondiale MotoGP

Non bisogna dimenticare che Maverick Vinales ha rinunciato a diversi milioni lasciando il costruttore di Iwata per passare sulla RS-GP. E fino allo scorso anno non era ancora la moto vincente di oggi. “Il denaro è molto importante, è necessario nella vita. Ma sono in MotoGP per passione, è quello che amo fare, è quello per cui combatto ogni giorno, e non sto gareggiando per soldi, sto gareggiando per passione. E ho un obiettivo in mente, vincere, non ce ne sono altri“. E quando meno te lo aspetti lo rivedremo sul podio, magari sul gradino più alto, forse proprio nel GP di Assen. “Devi essere di mentalità aperta e pronto per l’opportunità. Ecco come mi sento, pronto per l’occasione“.