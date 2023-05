Valentino Rossi: uno spagnolo farà da mentore al Ranch di Tavullia

MotoGP News

Sta per iniziare la dodicesima edizione dello Yamaha VR46 Master Camp. Sei giovani piloti talentuosi hanno la possibilità di perfezionare le loro abilità di guida sull’ovale del Ranch di Valentino Rossi a Tavullia. Uno speciale programma di allenamenti che va avanti dal 2016, consente ai prescelti di confrontarsi con i campioni della MotoGP e ricevere consigli utili su esercitazioni in palestra, tecnica in moto e confronto con i media.

I partecipanti al Master Camp

Il programma originariamente serviva a promuovere le nuove leve italiane, ma ora il campo offre una opportunità per i giovani piloti Yamaha di tutto il mondo. Come collaborazione tra Yamaha Motor Co. e VR46 Riders Academy, il training camp si svolgerà presso il ranch di Tavullia. Per la dodicesima edizione, sei piloti del Campionato Europeo Yamaha R3 bLU cRU sono stati invitati a prendere parte al Master Camp dal 19 al 25 maggio 2023. Eduardo Burr (16 anni) dal Brasile, Dawid Nowak (14) dalla Polonia, Marc Vich (16) dalla Spagna, Krittapat Keankum (18), Thurakij Buapa (19) dalla Thailandia e Shoma Yamane (15) dal Giappone.

Dalla Moto2 arriva Gonzalez

L’omonima squadra del Motomondiale Moto2 nasce nel 2022 come estensione dello Yamaha VR46 Master Camp. Quest’anno a fare da maestro agli allievi ci sarà lo spagnolo Manuel Gonzalez, che farà da mentore ai sei talenti Yamaha durante la loro settimana al Ranch di Valentino Rossi. Oltre alle sessioni di allenamento sullo sterrato, i giovani piloti hanno anche l’opportunità di migliorare le proprie abilità nel motocross. Prevista una sessione sul Circuito di Pomposa con una Yamaha R3 e una nella palestra VR46 dedicata alla preparazione fisica.

Valentino Rossi e l’Academy VR46

In questi giorni passeranno per un saluto anche gli allievi della Academy: Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini, Marco Bezzecchi e Celestino Vietti. Nella giornata finale è prevista la presenza del nove volte campione del mondo. Per la VR46 è davvero un ottimo momento nel campionato del mondo di MotoGP, con Bagnaia e Bezzecchi in testa alla classifica iridata. Dopo la vittoria in Argentina il pilota romagnolo del team Mooney VR46 ha concesso il bis a Le Mans e vede spalancarsi orizzonti importanti per il futuro.