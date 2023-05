MotoGP, Johann Zarco-Ducati: il futuro è nelle mani degli altri

La Ducati ha cambiato la line-up piloti impegnati MotoGP tre anni fa riscuotendo grandi risultati. Capitolo chiuso con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, la formazione diretta da Luigi Dall’Igna ha puntato su Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Enea Bastianini, riconfermando il veterano Johann Zarco. Il francese compie 33 anni il 16 luglio, ha conquistato 17 podi (l’ultimo a Le Mans) ma nessuna vittoria. Con un contratto in scadenza a fine anno le voci di mercato ronzano intorno al suo futuro.

Zarco ambasciatore Ducati in Francia

Il due volte campione Moto2 continua a godere del grande supporto di Pramac e Ducati, anche se a Borgo Panigale vogliono premiare (e blindare) Marco Bezzecchi, già vincitore di due GP nel 2023. Il leader della middle class Tony Arbolino potrebbe sostituire Fabio Di Giannantonio nella prossima stagione MotoGP, i giovani incalzano e Johann Zarco rischia di restare fuori dai giochi, con una possibilità nel WorldSBK. Non tutto è scritto, dal momento che riveste un ruolo peculiare per la filiale francese della Ducati. “E’ un ottimo ambasciatore del nostro marchio – ha sottolineato Paolo Ciabatti -. Inoltre è veloce, anche se a volte manca l’uno o l’altro decimo di secondo“.

Yamaha in pressing

Pramac è molto interessata anche al mercato francese, in ballo ci sono diversi fattori. Yamaha sta pensando ad un sostituto di Franco Morbidelli e avrebbe messo gli occhi su Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Fortunatamente per Ducati, la Casa giapponese non ha un pacchetto vincente da offrire, mentre la Desmosedici GP resta il prototipo ambito da tutti i piloti MotoGP in questo momento. “Tutto funziona bene al momento. Ma vorremmo aspettare e vedere come si evolve la situazione – ha proseguito il direttore sportivo a Speedweek.com -. Se vedremo il rischio di perdere un pilota a favore della Yamaha, potremmo prendere delle contromisure“.

Il mercato piloti MotoGP

Jorge Martin non sembra intenzionato a lasciare l’orbita di Borgo Panigale per passare nel team factory Yamaha, sebbene abbia una clausola rescissoria a suo favore che gli consentirebbe di lasciare Pramac senza penali. A quel punto Marco Bezzecchi sarebbe il successore naturale: “Sì, in linea di massima è uno dei piloti emergenti. È solo all’inizio della sua seconda stagione in MotoGP, ma è regolarmente impegnato al fronte“. I giochi non sono ancora fatti, ma le settimane della pausa estiva saranno decisive per disegnare la griglia del prossimo campionato. Tutto dipenderà dalla scelta di Jorge Martin e dai risultati di Marco Bezzecchi… aspettando di rivedere in pista Enea Bastianini.

Foto: MotoGP.com