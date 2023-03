Valentino Rossi ribatte a Marc Marquez: “Voleva prendere il mio posto”

Alla vigilia del campionato del mondo di MotoGP ’23 c’è spazio anche per il gota Valentino Rossi, intervenuto ai microfoni del programma ‘Passa dal BSMT‘ di Gianluca Gazzoli. Il Dottore ha rivissuto alcuni momenti della sua carriera, i momenti leggendari e quelli più difficili, il suo passaggio dalle due alle quattro ruote. La nascita dell’Academy con e dopo il suo primo compagno di allenamenti Marco Simonelli, l’irruenza dei social che ha fatto da segnalibro in un’epoca. E infine la rivalità con il nemico storico Marc Marquez.

Valentino Rossi ‘amarcord’ 2015

Valentino Rossi ritorna a parlare del campione della Honda, a qualche settimana dall’uscita del docu-film ‘All In’. Nel corso delle varie presentazioni sui media spagnoli, è ritornato a pungolare la leggenda di Tavullia e fornire una sua versione dei fatti. Finalmente il Dottore ribatte, ma solo in parte, alle recenti accuse. Si parla di rivalità, quelle sane con Max Biaggi, Casey Stoner e Jorge Lorenzo. E poi c’è lui, Marc Marquez, con cui si è sconfinato oltre il limite della rivalità. “Con Marquez è stato totalmente diverso, non è stata solo una rivalità sportiva in pista. Ad un certo punto ha deciso di fare perdere il Mondiale a me facendo vincere un altro che non era neanche suo compagno di squadra. Inventando delle scuse, in realtà per lui ero quello da distruggere, il mito da distruggere per prendere lui il mio posto“.

A distanza di otto anni è una ferita che sanguina ancora, mai rimarginata, dove più attori hanno commesso degli errori, compresa la Direzione Gara (questa non è una novità). Valentino Rossi continua il suo racconto e dal suo volto trapela rabbia e amarezza: “Non si è visto mai che un pilota, soprattutto un campione, corra per fare vincere un altro. Nello sport professionistico non si è mai visto. È stato bruttissimo, perché non mi ha dato la possibilità di giocarmi la sfida con Lorenzo, in un anno stellare. Sarei potuto diventare dieci volte campione del mondo e mettere la ciliegina sulla torta. Una grandissima ingiustizia che non mi andrà mai via“.

Il gesto indelebile di Marc Marquez

Dopo il Gran Premio di Sepang 2015 l’atteggiamento di Marc Marquez era prevedibile. Avrebbe coperto le spalle a Jorge Lorenzo consentendogli di vincere sul velluto, una tesi confermata dallo stesso ‘Cabroncito’ in recenti interviste. “Era una cosa annunciata, l’organizzazione non è riuscita a controllarlo, avrebbero potuto fare molto meglio. L’avevo detto a lui e agli steward che a Valencia si sarebbe comportato così e avrebbe fatto da guardaspalle a Lorenzo – ha proseguito Valentino Rossi -. In Malesia mi ha dato fastidio per tutta la gara, alla fine l’ho stretto e dice che gli ho dato un calcio, ma non è vero. Pensavo che avessero fatto partire ultimo lui, invece hanno penalizzato me… Era da gestire meglio, un grande peccato per me ma anche per il campionato“.

Infine racconta un retroscena, un tentativo di chiarimento fra i due anche se il dado era ormai tratto. “Ho parlato con lui. Gli ho detto ‘Ti rendi conto di che c… stai facendo, stai facendo una figura di merda. Capisci che sarà così per sempre, ti ricorderanno per questa cosa… Vale la pena di rovinarti per far perdere il Mondiale a me? Lui però mi guardava assente…“.