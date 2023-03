MotoGP Portimao, si comincia! Gli orari dirette TV e streaming di oggi

E’ stata un’attesa lunga, ma finalmente la MotoGP riaccende i motori. Oggi a Portimao, nella regione portoghese dell’Algare, il Motomondiale si rimette in marcia con la prima giornata del GP d’apertura. Quest’anno il calendario sarà il più lungo di sempre: 21 tappe, con la novità della gara doppia. La top class infatti introduce la “sprint race” al pomeriggio di sabato, su distanza e punteggio dimezzati rispetto alla gara principale.

Il nuovo format

La gara corta comporta variazioni anche nel format delle prove e qualifiche. Oggi la MotoGP va in pista alle 11:45 (italiane) per la prima sessione di 45 minuti. Nel pomeriggio la seconda, della durata di un’ora. Praticamente questa sarà l’unica opportunità per la simulazione di gara, visto che sabato resterà un’unica sessione di appena 30 minuti, prima di qualifiche e sprint race. Ricordiamo che le qualifiche definiranno lo schieramento sia della gara corta che del GP domenicale.

Diretta su Sky MotoGP HD

La prima giornata della MotoGP 2023 sarà trasmessa integralmente da Sky Sport MotoGP HD (canale 208). Non solo la MotoGP, ma anche le categorie minori, cioè Moto3 e Moto3. In questo GP non corre la MotoE. La diretta è accessibile anche in streaming su Now TV. Qui di seguito tutta la programmazione in pista e su Sky. Ricordiamo che c’è un’ora in meno di fuso orario con Portimao, gli orari qui sotto sono indicati in ora italiana. Nella notta fra sabato e domenica non dimenticate di avanzare gli orologi per l’introduzione dell’ora legale.

GP Portimao, il programma Sky Sport

Venerdì 24 marzo

10:00-10:35 Moto3 Prove Libere 1

10:50-11:30 Moto2 Prove Libere 1

11:45-12:30 MotoGP Prove Libere 1

14:15-14:50 Moto3 Prove Libere 2

15:05-15:45 Moto2 Prove Libere 2

16:00-17:00 MotoGP Prove Libere 2

Sabato 25 marzo

9:40-10:10 Moto3 Prove Libere 3

10:25-10:55 Moto2 Prove Libere 3

11:10-11:40 MotoGP Prove Libere 3

11:50-12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

13:50-14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:45-15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:00 MotoGP Sprint Race

Domenica 26 marzo

10:45-10:55 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Gara

13:15 Moto2 Gara

15:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 25 marzo (diretta)

11:50-12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

13:50-14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:45-15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:00 MotoGP Sprint Race

Domenica 26 marzo (differita)

14:15 Moto3 Gara

15:30 Moto2 Gara

17:15 MotoGP Gara

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon