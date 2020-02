Valentino Rossi e Maverick Vinales: accoglienza ‘dance’ a Giacarta

Valentino Rossi e Maverick Vinales accolti da eroi a Giacarta. I due piloti Yamaha hanno presentato la nuova collezione 2020 e si sono cimentati in un divertente balletto con i fan.

Valentino Rossi, Maverick Vinales e altri rappresentanti del team Yamaha hanno incontrato i loro fan a Giacarta, in un evento tenutosi presso l’International Hotel Airport di Cengkaren. A prendere la scena i due piloti e l’amministratore delegato Lin Jarvis, affiancati dal Presidente Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Minoru Morimoto. “Stanotte non ho riposato bene, perché ho dormito in aereo“, ha dichiarato il campione di Tavullia. “Ma sono felice di essere tornato qui. Adoro l’Indonesia“. I due alfieri hanno anche partecipato all’evento “Touring with Community” a bordo due veicoli stradali, con centinaia di fan ad acclamarli a gran voce e una parata di motociclisti al loro seguito. Oltre a cimentarsi in un divertente balletto…

ULTIME USCITE DI VALE CON I COLORI FACTORY

Non erano previste sessioni di domande e risposte con i piloti. Dopo l’incontro con alcune decine di fan selezionati attraverso un concorso, Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno partecipato al lancio della nuova serie di moto Yamaha che verranno commercializzate nel 2020. “Il nostro obiettivo è sviluppare una forte cultura agonistica in Indonesia e favorire la crescita di piloti professionisti per raggiungere livelli mondiali. Sì, vogliamo dare alla luce eroi locali attraverso le attività racing Yamaha – ha ammesso Morimoto – e oggi siamo orgogliosi di presentarvi la formazione completa per la prossima stagione”.

Sarà l’ultimo anno per Valentino Rossi con i colori del team Yamaha factory. Per conoscere il suo destino dovremmo attendere qualche mese, forse l’annuncio verrà dato in occasione del GP del Mugello. Per lui l’occasione di montare sulla livrea Petronas o dir definitivamente addio alla MotoGP. Nelle prossime ore volerà verso la Malesia, dove giovedì sarà impegnato con la presentazione del team 2020. Ad attenderlo nel box a Sepang troverà anche il nuovo collaudatore Jorge Lorenzo, da stamane per la prima volta in pista con la M1. Da venerdì a domenica il Dottore sarà in azione per il primo test preseason. Il prossimo 16 febbraio Vale compirà 41 anni, ma sono tanti i tifosi indonesiani che gli hanno chiesto di non mollare.