Capodanno sulla neve per buona parte dei piloti MotoGP, in attesa di tornare in pista fra poco più di un mese a Sepang. Ultimi giorni di relax prima di tornare ad allenarsi a pieno regime in vista della prima fase dei test. Sugli sci il collaudatore KTM Dani Pedrosa, che ha trascorso San Silvestro in Svizzera. Valentino Rossi e la sua dolce metà Francesca Sofia Novello, invece, di ritorno dal Messico, hanno deciso di trascorrere Capodanno a Madonna di Campiglio. Quella trentina è una meta di solito scandagliata di questi tempi dal Dottore e dai ragazzi dell’Academy (infatti qui si trova anche Andrea Migno).

Aleix Espargarò resta fedele alla sua cara Andorra, Takaaki Nakagami al suo Giappone. Johann Zarco, dopo una lunga vacanza sulle spiagge delle Maldive, sembra tornato al lavoro: “La giornata appartiene a coloro che si alzano presto! Insegui i tuoi sogni nel 2020, se non li raggiungi, avrai almeno perso peso e imparato molto“. Per lui sarà un anno cruciale in vista del futuro, chiamato a fare bene con una Ducati del 2019 per cercare di farsi spazio nel team ufficiale. Fine anno al caldo del Marocco per Alex Rins che sui social promette un anno al top ai suoi fan: “Iniziare l’anno in modo diverso! Buon 2020! Quest’anno sarà sorprendente”.

Andrea Dovizioso si regala un brindisi a Livigno. Quest’anno vacanze separate dall’amico Danilo Petrucci, in California per allenarsi con l’enduro e beneficiare del tepore climatico. Jorge Lorenzo è rimasto a Dubai dopo la sua partecipazione ai Globe Soccer Awards. Capodanno in patria anche per Miguel Oliveira che si appresta ad un anno al vertice, non solo dal punto di vista professionale. “Il 2019 è stato uno di quegli anni in cui ho realizzato un sogno. Allo stesso tempo è uno di quegli anni sportivi in ​​cui mi sono trovato a fare un passo indietro per farne 2 in avanti! Inoltre ho fatto un passo da gigante nella mia vita personale, rafforzando una relazione d’amore attraverso una proposta di matrimonio che trasforma la mia relazione d’amore in una relazione familiare, l’inizio della mia famiglia“.

Vacanze a casa anche per i fratelli Marquez, con Marc costretto al riposo dopo l’intervento alla spalla destra. Allenamenti a pieno ritmo per il campione Moto2 Alex Marquez, chiamato ad un appuntamento importante nel 2020. Dopo una vacanza in Australia pronto a ripartire Fabio Quartararo: “Il 2019 finisce… Un anno incredibile con un’ottima stagione. Nuovi incontri che mi hanno fatto crescere e diventare più maturo. Ringrazio le persone che mi hanno aiutato, il mio entourage, la mia famiglia, i miei amici, la mia squadra e Dio. Buon anno a tutti”.