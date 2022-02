Test Sepang, Aprilia dose booster: Aleix Espargarò punta al record

Aleix Espargarò il più veloce nella prima giornata di Test MotoGP a Sepang. Il pilota Aprilia sfiora il record del circuito e loda la nuova la RS-GP22.

Il test MotoGP di Sepang inizia nel modo migliore per il team Aprilia che piazza entrambi i piloti al vertice. Aleix Espargarò firma in best lap della prima giornata in 1’58″371, a soli 69 millesimi dal record del circuito stanziato da Fabio Quartararo nel 2019. Secondo tempo per Maverick Vinales a 13 millesimi. Entrambi i piloti di Noale hanno potuto beneficiare delle giornate dello shakedown, grazie alle concessioni. Aleix ha sfruttato solo una giornata, Maverick due oltre al giovedì di test privati.

Una RS-GP più agile per Aleix e Maverick

Aprilia ha fatto un buon lavoro durante la pausa invernale, anche se i punti si raccolgono solo nei GP. Il best lap nel day-1 è anche merito di Lorenzo Savadori, che ha raccolto dati sin dal primo giorno disponibile in Malesia. A disposizione di Aleix Espargarò le RS-GP21 e RS-GP22 per lavorare su comparazioni, ma sabato ha usato solo il nuovo prototipo 2022. L’ultima versione “è molto più agile. Hanno ridisegnato l’intero telaio e il motore gira un po’ di più – spiega a Motor.as -. Vedremo se sarà sufficiente o meno quando le gare si avvicineranno, ma abbiamo fatto un passo avanti“.

L’Aprilia RS-GP22 ha dimensioni più compatte rispetto all’edizione precedente. Un dettaglio già studiato lo scorso inverno, quando Aleix ha fatto visita allo stabilimento. “E’ più stretta e più piccola, e questo non solo fa bene al comfort ma aiuta anche molto a girare. La prima cosa che ho visto quando sono uscito in pista soprattutto alla 5, che è una curva veloce, è che la moto gira di più. Questo è molto importante. È più agile“.

Ma i piloti non sono mai contenti della velocità massima. Alla pari di tanti suoi colleghi chiede maggiore top speed sui rettilinei e più accelerazione. “Quello che ancora non basta credo sia la potenza. È vero che in questo senso siamo cresciuti un po’, che il motore è più veloce, soprattutto ai vertici. Però il problema è che i nostri rivali hanno motori forti e dovremo lavorare di più“. Il miglior crono di giornata arriva grazie alla soft, ma il maggiore dei fratelli Espargarò è certo di poter limare altri decimi nella seconda giornata di test a Sepang. “Ho usato solo una gomma morbida, al mattino, e penso di poter essere più veloce e girare domani in 1:57“.

