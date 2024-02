Pecco Bagnaia, dalla MotoGP a Sanremo: “Il cuore batte uguale”

La quarta serata del Festival di Sanremo era molto attesa, perché si tratta dell’appuntamento delle cover e gli spettatori sono sempre curiosi di vedere gli artisti in gara affiancati da altri celebri cantanti. Ovviamente, non sono mancati ospiti sul palco del Teatro Ariston e uno di questi è stato Francesco Bagnaia.

MotoGP, Bagnaia e il rapporto con la musica

Il due volte campione MotoGP è salito con emozione su un palcoscenico molto diverso da quello a cui è abituato, ovvero la pista: “È un onore, è fantastico essere qua. Prima di scendere le scale il cuore batte uguale, come in pista“.

Amadeus gli ha chiesto del suo rapporto con la musica, in particolare quando ci sono i gran premi. Bagnaia ha così risposto: “Inizio la mattina delle giornate dei weekend di gara ascoltando musica. Appena mi sveglio, mentre faccio la doccia, mentre mi preparo. Spazio su qualsiasi genere, in base un po’ a come mi sento. Diciamo che la musica rock spesso è quella che mi dà la carica giusta. In generale, la musica fa parte del mio mondo al 100%“.

Il conduttore gli ha ricordato quando al Mugello si è improvvisato dj dopo la vittoria della gara 2023. Pecco ha replicato con una battuta: “Diciamo che è meglio che continui a fare quello faccio… Però la musica mi piace tantissimo, in ogni contesto“. Infine, il pilota ha presentato l’esibizione di Ghali, che per la serata cover di Sanremo è stato affiancato da Rat Chopper.

