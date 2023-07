MotoGP, Zarco dubbio di mercato: “Altre squadre sono interessate”

A Johann Zarco manca solo la vittoria nel campionato MotoGP per coronare una carriera degna di nota. Nelle prime otto gare della stagione 2023 ha raccolto quattro podi e un totale di 109 punti che valgono il quinto posto in classifica. Non basta per essere “automaticamente” riconfermato nel team Pramac con una Desmosedici ufficiale anche per il prossimo anno. Il campione francese non è ancora stato riconfermato dalla squadra di Paolo Campinoti e rischia di dover lasciare la sella se alcuni tasselli di mercato dovessero combaciare.

Ducati resta la priorità di Zarco

Per Johann Zarco si era parlato di un possibile trasferimento in Superbike con l’intento di fare spazio a Marco Bezzecchi. Il team Mooney VR46 di Valentino Rossi ha però preteso che il talento romagnolo rimanesse al suo posto con una moto ufficiale, guadagnatasi a suon di podi e vittorie nella prima parte del campionato. A questo punto dovrebbe esserci ancora spazio per il pilota di Cannes, come confermato dal suo agente Guillaume Valladeau che assicura sulle colonne di ‘GP-Inside’: “Sta andando bene, tutte le luci sono verdi“.

Sebbene non sia riuscito ancora a salire sul primo gradino del podio, il francese ha sempre dimostrato una certa costanza di risultati. Qualora la Casa di Borgo Panigale decidesse di puntare su un altro pilota, Zarco potrebbe dirottare verso un altro team della classe MotoGP. “Il nostro obiettivo è restare in Ducati, questo è certo. Siamo bravi in ​​questa squadra e penso che Gino Borsoi sia molto contento di Johann, così come Paolo Campinoti e Paolo Ciabatti – ha aggiunto Valladeau -. Johann lavora molto e noi facciamo di tutto per rimanere dove siamo. Tutto quello che ha messo in atto prima dell’inizio della stagione sta iniziando a dare i suoi frutti. Spero di ricevere feedback dalla Ducati nella prima metà di luglio per sapere a che punto siamo“.

Le voci di mercato

Altre squadre potrebbero mettere gli occhi sull’esperto Zarco, come ad esempio LCR Honda qualora Alex Rins firmasse per Yamaha. “Ci sono altre squadre che sono interessate a Johann e sono sensibili ai suoi risultati. Ha avuto un ottimo inizio di stagione e ovviamente merita l’attenzione delle altre squadre. Sono attento a ciò che accade altrove, ma ciò avviene in totale trasparenza e in modo professionale“. Semplici colloqui che fanno parte della vita del paddock, Ducati resta la priorità assoluta.

Resta però l’incognita di una Desmosedici ufficiale che è passata nelle mani di Bezzecchi per il 2024 e l’azienda emiliana non sembra intenzionata ad allestire cinque GP24. “Il nostro obiettivo è avere una grande stagione 2023, una grande stagione 2024 e per il 2025 il mercato dei piloti sarà completamente diverso. Oggi Pramac è in testa alla classifica dei team, Johann è quinto in campionato, quindi sarebbe logico continuare dove siamo“.

Foto: MotoGP.com