MotoGP, Yamaha ultimo costruttore: Morbidelli non è sorpreso

Non può sicuramente essere considerato positivo il 2023 di Yamaha, che sta faticando tantissimo a fare risultati con un campione come Fabio Quartararo e un buon pilota come Franco Morbidelli. La casa di Iwata non ha fatto gli sforzi necessari per essere sufficientemente competitiva nel nuovo campionato.

MotoGP, Morbidelli commenta la situazione Yamaha

Il divario dalla Ducati è enorme, ma anche KTM e Aprilia sono più veloci. Nella classifica costruttori occupa l’ultima posizione, preceduta anche dalla Honda (avanti di 7 punti). Un vero disastro.

Morbidelli ha detto la sua opinione sul pessimo scenario attuale: “La classifica costruttori – ha detto a crash.net – riflette ciò che accade in ogni sessione e in ogni gara. Non siamo sorpresi. Siamo totalmente concentrati sul lavoro per migliorare la situazione. Non mi spaventa vedere la Yamaha ultima. Mi motiva e mi spinge a concentrarmi di più per svolgere un lavoro migliore e ottenere il massimo dalla moto“.

Il pilota romano sta cercando di fare del suo meglio per conquistare dei risultati e per aiutare il team Yamaha a migliorare la M1, ma non è semplice: “Nel campionato per squadre siamo sesti – aggiunge – e ciò dimostra che i piloti stanno dando il massimo per ottenere buoni punti. Certamente sappiamo che la moto deve migliorare“.

MotoGP o Superbike nel 2024?

Morbidelli deve anche preoccuparsi del suo futuro. La priorità è rimane in MotoGP e magari rinnovare il contratto in scadenza con Yamaha. Il team non può essere entusiasta dei suoi risultati, però nel 2023 è più in linea con Quartararo: in campionato il francese è nono con 64 punti, l’italiano è undicesimo con 57. Ovviamente la classifica non dice tutto, ma Frankie qualche miglioramento l’ha fatto rispetto al 2022.

La casa di Iwata deve ancora prendere una decisione definitiva e non c’è la fila di piloti che sogna di salire sulla M1. Dopo che è sfumata l’ipotesi Jorge Martin, sono trapelati rumors su Alex Rins. L’ex Suzuki può liberarsi anticipatamente dal contratto con il team LCR Honda. In caso di mancato rinnovo con Yamaha, Morbidelli potrebbe salire su una Ducati Desmosedici: nel team Mooney VR46 se Marco Bezzecchi dovesse migrare in Pramac oppure nel team Gresini al posto di Fabio Di Giannantonio.

Il campione Moto2 del 2018 piace anche nel Mondiale Superbike e proprio Yamaha lo vedrebbe bene come sostituto di Toprak Razgatlioglu, che da tempo ha firmato con BMW. La sua prima scelta è la MotoGP, però un approdo nel campionato delle derivate di serie può diventare un’opzione interessante se le cose non dovessero andare secondo i suoi piani.

Foto: Yamaha Racing