MotoGP, VR46 colpisce ancora: Bezzecchi leader, Marini sul podio

VR46 colpisce ancora, anche nel weekend di MotoGP ad Austin. Il team di Valentino Rossi continua a cavalcare l’onda vincente, in Texas ci pensa Luca Marini a mettere i piedi sul podio con il 2° posto nella gara di 20 giri. Doppio sesto posto per Marco Bezzecchi che resta leader di classifica con 64 punti, approfittando anche della caduta di Pecco Bagnaia che insegue a quota 53.

Il team VR46 colpisce ancora

Nei giorni scorsi Valentino Rossi aveva tessuto le lodi di Luca Marini, Marco Bezzecchi e della Ducati in un’intervista a ‘SportWeek’. Il merito del Dottore sta nell’avere trasmesso ai suoi allievi la voglia di divertirsi, la passione, la capacità di rendersi protagonisti anche in MotoGP. “Il valore aggiunto è aver fatto un team con gente nostra, anche se ci sono ingegneri Ducati“. Quando in molti non credevano in Luca Marini, il fratello maggiore ha continuato a crederci ribadendo più volte che presto sarebbe sbocciato. “Gli manca la vittoria, ma sta crescendo. Lui lavora sempre forte, speriamo ci arrivi presto“.

Luca Marini sfiora la vittoria in MotoGP

In Texas conquista il secondo podio stagionale al termine di una gara quasi impeccabile, anche se ha perso del tempo nella bagarre con Jack Miller facendogli svanire la possibilità di centrare la prima vittoria in MotoGP. “Era solo questione di tempo, non si incastravano mai gli astri, oggi tutto è andato bene. Poi ho iniziato a spingere, fatto il mio passo, mi sono divertito ad ogni giro“. Luca Marini avrebbe voluto azzardare la media all’anteriore, ma ha preferito livellarsi alle scelte degli altri. “Essere quello diverso in griglia non mi piace, non penso che gli altri siano stupidi e volevo correre a parità di gomme“.

Un’occasione rimandata

Fino all’ultimo ha provato a spingere per salire sul gradino più alto del podio, a tre giri dal termine ha compreso che sarebbe stato impossibile raggiungere Alex Rins. “Spero di poter continuare a lottare per la vittoria fino in fondo, ci ho creduto sempre e solo negli ultimi tre giri ho capito che Alex era imprendibile“. La vittoria è solo questione di tempo e ci sono ancora molte possibilità di agguantarla, anche grazie alle MotoGP Sprint. “Dobbiamo continuare tutti a crescere, quest’anno mi sento migliorato, sono cresciuto tanto rispetto al 2022. Mi aspetto di migliorare, sono contento di avere così tante gare, vengo in pista con il sorriso“.