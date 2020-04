MotoGP, 2° Virtual Race in Austria. Anche Rossi, Petrucci e Pirro al via

Seconda MotoGP Virtual Race in programma domenica. Pronto alla sfida anche Valentino Rossi, assieme ai ducatisti Danilo Petrucci e Michele Pirro.

In questo periodo di stop forzato per l’emergenza coronavirus, la MotoGP è al via in modo virtuale. Dopo il successo della prima gara, ecco un nuovo appuntamento in programma per questa domenica. I piloti correranno al Red Bull Ring domenica 12 aprile alle 15:00, tra le new entry Valentino Rossi ed i ducatisti Danilo Petrucci e Michele Pirro.

Rispetto al primo round al Mugello, stavolta si passa in Austria, per una competizione della durata di 10 giri. Prima di questa ci saranno cinque minuti in cui i piloti disputeranno le qualifiche per stabilire la griglia di partenza. Dopodiché si parte, con Alex Márquez e Francesco Bagnaia in particolare da tenere d’occhio dopo la prima Virtual Race, vinta dallo spagnolo davanti all’italiano.

Per quanto riguarda la lista dei piloti, cinque conferme ed altrettante new entry, tutti pronti a sfidarsi in questa differente gara MotoGP. Come per la competizione di poco meno di due settimane fa, anche questa sarà visibile su motogp.com, sui canali social e su YouTube. Per l’Italia, la diretta sarà garantita anche da Sky e da DAZN.

La lista dei piloti

Repsol Honda Team: Marc Márquez, Alex Márquez

Ducati Team: Danilo Petrucci, Michele Pirro

Monster Energy Yamaha MotoGP: Valentino Rossi, Maverick Viñales

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Reale Avintia Racing: Tito Rabat