Jorge Viegas, riconfermato presidente FIM, conferma le voci che si susseguono da tempo sul team VR46 di Valentino Rossi. A nessuno piace l’idea di vedere otto Ducati in pista e solo due Yamaha, una situazione che resterà invariata per la stagione 2023, ma nel 2024 si dovrà voltare pagina. Dopo la separazione del team RNF di Razlan Razali dalla Casa di Iwata, Lin Jarvis ha più volte ripetuto di essere al lavoro per trovare quanto prima una squadra satellite. E l’attenzione è ricaduta sempre e solo sulla squadra di Tavullia.

Ducati deve mollare l’osso…

Il Mooney VR46 Racing Team è legato a Borgo Panigale da un contratto triennale in scadenza alla fine della stagione 2024. Ma cresce lentamente il risentimento fra i costruttori, perché la Ducati equipaggerà più di un terzo dei 22 piloti nel prossimo Mondiale MotoGP, con la Yamaha che potrà schierare solo due M1 al via, più quattro a testa della Honda, della KTM e di Aprilia. Dopo le dodici vittorie stagionali, i 32 podi e cinque piloti tra i primi 9 in classifica finale, i costruttori parlano di concorrenza sleale e condizioni impari. Ducati ovviamente fa appello all’economia di libero mercato, ricordando di essere riuscita ad offrire un pacchetto competitivo ed economicamente più valido rispetto alla concorrenza. Ma lo spettacolo prima di tutto…

Valentino Rossi e VR46 verso Yamaha

Il d.s Paolo Ciabatti di recente ha sottolineato che schierare quattro team “non è una situazione ideale nel medio termine“. Lasciando quindi aperta la possibilità di una rescissione di contratto anticipata con il team di Valentino Rossi, ma non prima dell’inizio della stagione MotoGP 2024. Ora anche il rieletto presidente della FIM Jorge Viegas ha ritenuto necessario intervenire, per il momento a parole. “Questa situazione non mi piace particolarmente“, ha dichiarato in un’intervista alla RAI TV prima dei FIM Awards di Rimini. “Ma penso che sarà così solo nel 2023. Nel 2024 la squadra di Valentino Rossi passerà dalla Ducati alla Yamaha. Questa è solo un’idea finora, nulla è confermato. Ma sto diffondendo questa notizia. Tra due anni vedremo sei Ducati e quattro Yamaha“.

Il Dottore ha ribadito di volere per la sua squadra moto altamente concorrenziali, lasciando intendere che difficilmente avrebbe rinunciato alle Ducati Desmosedici per i suoi due piloti Luca Marini e Marco Bezzecchi. Ma davanti al pressing dei vertici Dorna e FIM sarà difficile defilarsi e quasi sicuramente da Yamaha arriverà un’offerta molto interessante. Non resta che attendere notizie ufficiali non prima dell’inizio del prossimo campionato di MotoGP.

Foto: MotoGP.com