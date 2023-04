MotoGP, Valentino Rossi: la “rivincita familiare” non è riuscita

Alex Rins si è assicurato la sua seconda vittoria in MotoGP ad Austin, la prima risale al 2019, quando negò la vittoria a Valentino Rossi. Stavolta il pilota spagnolo ha preceduto Luca Marini del team Mooney VR46, che in qualche frangente ha ricordato quel Gran Premio di quattro anni fa. La vendetta sportiva non è riuscita, ma la squadra di Tavullia stupisce ancora e diventa sempre più certezza.

Valentino Rossi e il 2019…

L’alfiere dagli occhi di ghiaccio ha ricordato il duello del fratello durante la gara. “Avevo in mente questa immagine all’uscita della curva 1. Ho capito che poteva essere il giorno della rivincita (ride; ndr). Ma Alex è davvero forte su questa pista“, ha commentato Luca Marini al termine del GP degli USA. Questa è una delle cose che possono passare per la testa di un pilota di MotoGP nonostante corra a oltre 300 km/h. Una quasi empatia con Valentino Rossi che guardava da casa il weekend texano. “All’uscita di curva 1 avevo in testa l’immagine di quella gara, avrei voluto realizzare questa rivincita di famiglia”.

A Jerez ci sarà anche Valentino Rossi per seguire da vicino il team VR46 e i ragazzi della Academy, ci sarà anche la mamma Stefania Palma. La vicinanza del nove volte campione del mondo sarà uno stimolo importante per tutti, la sua presenza resta molto sporadica a causa degli impegni nel Fanatec GT WCE. “Era più facile quando gareggiava in MotoGP. Dopo il ritiro è più difficile per lui darci consigli da casa perché è difficile capire le gomme e i “passi gara”. Ma quando viene a trovarci alle corse, porta molto in tavola… I suoi consigli ti rendono migliore, quindi spero che possa venire più spesso“.

Il primo podio MotoGP di Luca Marini

Per quanto riguarda le sue sensazioni dopo il suo primo podio in una gara MotoGP, Luca Marini ricorda i venti giri come un giorno che resterà ben impresso nella sua vita. Fondamentale la comprensione della gestione della gomma anteriore. “È stato un fine settimana fantastico. Dalla P1 le sensazioni con la moto sono state bellissime. Ho commesso un errore nella prima curva dello sprint, quindi oggi ho cercato di mantenere la calma in partenza perché sapevo di avere un buon ritmo. Forse ho perso troppo tempo all’inizio ed era già impossibile dare la caccia a Rins quando sono arrivato. Anche se ci ho provato, perché l’ho visto fare degli errori, ma se lo meritava davvero“.

Marco Bezzecchi resta leader del Mondiale MotoGP con 11 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia. Il team VR46 è primo nella classifica a squadre e vive il suo miglior momento dall’esordio in classe regina. Il fratello di Valentino Rossi preferisce essere realista e non si sente un condente al titolo. “Non mi vedo come un contendente al titolo. Ho già utilizzato la mia wild card a Portimao, segnando zero punti, ed è difficile in un campionato come questo, con tanti piloti veloci su moto ufficiali. Cercherò di concentrarmi su me stesso, divertirmi e lottare per il podio. Penso che sarà una buona stagione per me“.