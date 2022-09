MotoGP, ufficiale: Marc Marquez ritorna ad Aragon

Marc Marquez sarà regolarmente in pista nel prossimo weekend MotoGP ad Aragon. Il campione di Cervera ritorna sulla sua Honda RC213V dopo i due giorni di test a Misano, quando ha messo a segno 100 giri divisi in due giorni. Il dolore al termine delle sessioni era una conseguenza naturale per chi non saliva su un prototipo a cento giorni dal quarto intervento chirurgico. L’osso dell’omero destro si è stabilizzato e i medici hanno dato il via libera per ritornare nel Mondiale, viste le sensazioni più che positive dopo il test IRTA.

Marc Marquez al MotorLand di Aragon

Solo qualche giorno fa Marc Marquez era tornato ad allenarsi in pista al MotorLand con la sua CBR600RR, era un chiaro segnale delle sue concrete intenzioni in vista del prossimo Gran Premio. La sua ultima uscita nel campionato MotoGP risale allo scorso 29 maggio al Mugello, pochi giorni dopo è volato negli USA per l’operazione al braccio. Dopo numerosi controlli, consultazioni e test, inizia una nuova fase della sua riabilitazione: il ritorno alle competizioni. “L’obiettivo del fine settimana sarà quello di continuare a migliorare la forma fisica di Marquez“, si legge nel comunicato diramato dalla Honda. “E valutare le sue prestazioni durante l’intensità di un weekend di Gran Premio e di una gara“.

Per il campione della Repsol Honda il GP di Aragon è una delle sue gare di casa. Dorna lo aveva annunciato già nella conferenza stampa del giovedì, anche se la sua presenza restava da confermare. Finalmente il tanto atteso annuncio da parte di HRC, era nell’aria da almeno una decina di giorni. Sin dalla fine del test era parso chiaro che Marc Marquez sarebbe ritornato in campionato, d’altronde è il modo migliore per recuperare la forma fisica. “Sono molto felice di annunciare che tornerò a correre questo fine settimana ad Aragon. A tutto gas!“.

Il tour de force della MotoGP

Nel Mondiale MotoGP 2022 ha saltato i GP di Catalunya, Germania, Olanda, Inghilterra, Austria e San Marino per lo stop post operazione. Ad inizio campionato ha dato forfait anche in Indonesia e Argentina per un nuovo caso di diplopia. La tappa di Aragon sarà la sua settima uscita stagionale e il suo miglior piazzamento è il 4° posto a Jerez. Resta da capire se il braccio del fuoriclasse di Cervera riuscirà a gestire lo stress di tre Gran Premi consecutivi: Aragon, Motegi e Buriram. Ma qualche giorno fa è stato abbastanza chiaro in merito: “Ritornerà solo quando sarò sicuro di poter concludere una gara“.

Decisivo il test Irta di Misano per capire le sue reali condizioni di salute. “Il miglior allenamento è essere in moto, è dove si lavorano i muscoli specifici“, ha ricordato l’otto volte campione iridato. Sarà semplicemente un appuntamento per capire solo a che punto è la riabilitazione? Per chi conosce Marc Marquez sa bene che spingerà ancora una volta per ritornare a respirare l’aria delle zone di vertice. Ma parte dell’attenzione sarà rivolta anche al prototipo MotoGP 2023, al nuovo telaio e alla ciclistica, al pacchetto aerodinamico in evoluzione, in attesa di poter provare anche il nuovo motore nel prossimo test di Valencia a novembre.