MotoGP, Joan Mir ritorna per il GP ad Aragon: “Sarò al 90%”

L’obiettivo da subito era il rientro ad Aragon. Detto, fatto: Joan Mir sarà al via nel prossimo GP al MotorLand, ultimo round europeo prima di quattro eventi tra Asia ed Oceania. Il maiorchino, reduce da un infortunio ad una caviglia accusato proprio all’inizio della corsa al Red Bull Ring. Sono passate tre settimane da allora, sono seguiti anche vari controlli, l’ultimo proprio in questi giorni. L’iridato MotoGP 2020, futuro alfiere Repsol Honda, è ora pronto per tornare in azione in sella alla Suzuki GSX-RR.

“Non è stato facile guardare una gara in TV” ha ammesso Joan Mir. “Finalmente mi sono rimesso dall’infortunio: sarò al 90%, direi non male. Sono anche stato in grado di provare una moto per sentire come stavo: avverto un po’ di dolore, ma venerdì mi sentirò meglio. Darò il massimo possibile.” Chiaramente c’è soddisfazione anche da parte di Suzuki, come commenta il team manager Livio Suppo. “Siamo contenti di riavere Joan Mir con noi. Sembra che la sua lesione si sia sistemata in questo periodo di riposo. I medici sono ottimisti, Joan si sente forte e non vediamo l’ora di ritrovarci insieme per disputare un buon weekend.”

Foto: Suzuki Racing