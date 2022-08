MotoGP, trattativa Honda-Joan Mir: la verità dal manager Paco Sanchez

Dall’annuncio del ritiro della Suzuki dalla MotoGP è iniziata una fase calante inarrestabile per Joan Mir. Ha collezionato sei ritiri nelle ultime nove gare, al Red Bull Ring ha rimediato un infortunio che lo costringerà a saltare la prossima tappa di Misano Adriatico. Il suo futuro è ancora in sospeso e lascia spazio a speculazioni, ma il suo manager Paco Sanchez fa finalmente chiarezza.

Stagione MotoGP da dimenticare

Dopo l’annuncio del ritorno di Pol Espargarò in KTM ci si attendeva la nota stampa di HRC ma non è arrivata. L’attenzione adesso è puntata sull’attività fuori dalla pista per recuperare dall’infortunio, e negli uffici per mettere finalmente nero su bianco. In un’intervista concessa al programma Ser Deportivos su Cadena SER, il manager del pilota fa un bilancio di questa stagione MotoGP davvero sfrotunata per Joan Mir. “È la peggiore stagione della sua carriera sportiva, il ritiro della Suzuki è stato molto difficile da digerire. Le trattative per il suo futuro sono state dure e lunghe“.

Giustifica le cadute del campione maiorchino con l’intento di superare il limite di una Suzuki GSX-RR che ha interrotto il suo sviluppo. “In queste circostanze, con un campionato così equilibrato e con un campione come Joan che non si accontenta di finire ottavo o decimo, va oltre il limite della moto“. Fortunatamente il suo destino professionale non dipenderà dai risultati raccolti nel 2022, “altrimenti saremmo davvero nella merda. Joan ha una carriera di successo, essendo un pilota molto regolare. Quest’anno sono circostanze davvero eccezionali“.

La firma con la Honda

A che punto è la trattativa con la Honda? Paco Sanchez conferma che per qualche tempo non ha ricevuto notizie dal Giappone, ma negli ultimi giorni si sono compiuti grandi passi avanti. Il team manager Alberto Puig ha escluso l’interesse per Pedro Acosta e ha confermato che presto sarà il momento degli annunci. Il maiorchino non potrà portare nessun uomo del suo staff con sé. “Abbiamo fatto molti progressi con HRC e sicuramente nei prossimi giorni potremo confermare questa notizia. In questo momento non c’è nulla di chiuso, siamo agli ultimi dettagli del contratto e sono cose da poco. Prima di Misano – ha assicurato il manager di Joan Mir – potremo annunciare qualcosa“.

Foto Instagram @suzukimotogp