Aleix Espargaró e Maverick Vinales hanno deluso le aspettative in Argentina, con l’asfalto bagnato che ha fatto emergere qualche problematica sulla RS-GP23. I due piloti Aprilia cercano il riscatto ad Austin, con il veterano della MotoGP che sembra in leggera difficoltà rispetto al compagno. Sarà un passaggio di testimone all’interno della Casa di Noale? ‘Top Gun’ sembra destinato a rivestire il ruolo di pilota di punta, ma presto potrebbero nascere scintille.

Il confronto Vinales-Espargaró

L’a.d. delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, si aspetta che sorgano problemi tra i suoi due piloti, ma il modo in cui li affronteranno sarà cruciale per mantenere un equilibrio. Vinales sembra avere superato Espargaró e dopo le prime due gare c’è un gap di 20 punti. Il 2022 è stato un anno di apprendimento per l’ex pilota Yamaha in quella che è stata la sua prima stagione completa con l’Aprilia. Aleix, invece, ha lottato fino alle ultime gare per il titolo, ha conquistato la prima vittoria in MotoGP, dovendosi poi accontentare del 4° posto finale. Probabilmente è stata la sua migliore occasione in carriera per diventare campione del mondo, ma è sfumata a causa di qualche errore di troppo nello staff tecnico.

La convivenza ai box

All’inizio di questo campionato MotoGP, i due piloti sono più vicini in termini di prestazioni, come evidenziato dalle dure battaglie in pista a Portimao e in Argentina. In almeno due occasioni abbiamo assistito ad una bella bagarre tra i due e, anche se non ci sono stati contatti pericolosi, Massimo Rivola sa che alla fine potrebbe succedere. “Aleix ha avuto un ruolo importante nell’ingaggio di Maverick, si è comportato come un capitano. Lo fa ancora. Ora ha un problema in un certo senso perché Vinales è davvero concentrato. Mi sento davvero fortunato. So che prima o poi ci sarà un problema tra loro due. Ma abbiamo chiarito le cose alla vigilia di questa stagione“.

Primi contatti in gara

L’ordine di scuderia è di avere rispetto reciproco, in pista e fuori. L’Aprilia potrebbe trovarsi nella situazione di dover gestire entrambi i piloti in lotta per la vittoria. Questo potrebbe portare inevitabilmente ad un aumento della tensione all’interno del box, anche se Massimo Rivola prevede che tra i due connazionali la situazione non degeneri mai. “Sanno meglio di noi cosa stanno facendo in pista… Maverick e Aleix nelle gare Sprint forse hanno litigato un po’, ma lo hanno fatto in modo molto sportivo. A volte è anche positivo che si misurino a vicenda. È il loro modo di comunicare tra loro“.

Foto: MotoGP.com