MotoGP, Quartararo tiene a galla Yamaha: “So cosa mi manca”

È quella di Fabio Quartararo l’unica Yamaha in top 10 al termine del venerdì di prove libere MotoGP a Austin. Il francese ha ottenuto il settimo tempo e si è guadagnato l’accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche, un obiettivo sempre molto importante.

Lui e il team devono cercare di migliorare il giro secco, che continua ad essere un punto debole. Qualificarsi nelle prime file è fondamentale in ottica gara, lo abbiamo visto anche nei precedenti gran premi quanto può essere complicato rimontare partendo indietro.

MotoGP Austin, Quartararo commenta le prove libere

Quartararo è intervenuto a Sky Sport MotoGP al termine della FP2 e ha espresso le sue sensazioni dopo questo primo giorno di lavoro ad Austin: “Mi aspettavo che andasse un po’ meglio. I tempi sono stati abbastanza buoni in termini di passo. Ho fatto diversi errori, si poteva fare abbastanza meglio. Sul giro singolo ho fatto fatica. Sono stato dietro Bagnaia e ho provato a fare linee diverse, ma era anche peggio. Ho fatto un giro limite, vediamo se riusciamo a migliorare sabato“.

Cosa manca a lui e alla Yamaha al COTA? Il pilota del team Monster Energy risponde così: “Soprattutto manca una cosa da parte mia. Guidare sul giro secco nella stessa maniera che utilizzo quando provo il passo. Faccio sempre troppo e perdo tempo, devo guidare più semplice. Nel time attack guido male, sono troppo al limite. Bisogna trovare qualcosa per migliorare“.

Fabio c’è, Morbidelli ancora no

Quartararo è fiducioso per quanto riguarda il ritmo, ma ha la necessità di sistemare il giro veloce. Nonostante non sia andato secondo ,le sue aspettative, ha comunque messo la sua Yamaha M1 nelle prime dieci posizioni. Chi non ce l’ha fatta è Franco Morbidelli, solo sedicesimo e con un distacco dal compagno di ben 7 decimi, davvero troppi.

Il pilota italiano sembrava rinato in Argentina, però in Texas è tornato a faticare un po’. Sabato deve trovare il modo di ridurre il suo gap dai migliori e magari di sorprendere in Q1. In questa prima parte del campionato MotoGP 2023 si gioca il rinnovo con Yamaha.

Foto: Yamaha