Un fine settimana da dimenticare per Fabio Quartararo a Phillip Island. Il campione francese della Yamaha si è lamentato dopo la gara di non aver visto nulla di positivo sulla YZR-M1. Il divario con gli avversari diventa sempre più grande e anche la stagione MotoGP 2024 potrebbe essere altrettanto deludente, considerando il gap tecnico dalle Ducati (e non solo).

Lo sconforto di Quartararo

Il 14esimo posto nel Gran Premio d’Australia, e soprattutto il ritardo di circa 21 secondi dal vincitore, lasciano riflettere ‘El Diablo’. Un problema al dispositivo holeshot ha rallentato la sua partenza facendolo sprofondare 20esimo dopo il primo giro, ma i ritardi tecnici della Yamaha M1 restano indiscutibili. I due podi in India e Indonesia avevano lasciato presagire qualche miglioramento, ma una rondine non fa primavera… “Il problema è che possiamo fare un passo avanti da qualche parte, ma allo stesso tempo ne facciamo due indietro sotto altri aspetti – spiega Fabio Quartararo -. Non abbiamo mai avuto il motore più potente, ma la manovrabilità della moto era unica fino a un anno fa. Questo è andato completamente perduto“.

Il futuro Yamaha non sembra roseo

L’anno scorso il pilota di Nizza ha riconfermato la fiducia alla Casa di Iwata per altri due anni, ma con un contratto in scadenza alla fine del 2024 è quasi tempo di iniziarsi a guardare intorno. L’attenzione è principalmente puntata sul prototipo MotoGP 2024 che porterà (anche) la firma dell’ingegnere Luca Marmorini. Si attende un’iniezione di cavalli, ma da sola non basterà per puntare alla vittoria. “Al momento siamo più lontani che mai. Voglio finalmente sentire che la Yamaha mi offra una prospettiva“. C’è possibilità di rinnovare con il costruttore giapponese? “Non mi aspetto vittorie nella prossima stagione. Ma voglio che facciamo progressi e ci avviciniamo di nuovo ai nostri avversari. Questo è il mio obiettivo… Voglio un progetto vincente per il prossimo anno e oltre“.

Il test di Valencia potrebbe già essere decisivo per schiarirsi le idee in vista della strada da intraprendere. L’estate 2024 sarà molto rovente in termini di mercato piloti e Fabio Quartararo potrebbe essere attirato da altre Case. Al momento la Yamaha non offre nessuna prospettiva. “Abbiamo bisogno di quindici inverni per essere allo stesso livello dei nostri rivali… Il problema è che negli ultimi anni forse abbiamo guadagnato qualcosa in un settore della moto, ma abbiamo perso in altri. Il telaio che avevamo in passato era qualcosa di magico, potevi fare quello che volevi con la moto. Certo, la moto era lenta, ma curvava incredibilmente. Ora non solo è lenta, ma non gira più in curva come prima“.

