Ultima posizione nella classifica della Q2, a nove decimi dal poleman. Non è stata davvero una qualifica da ricordare per Franco Morbidelli e per il team factory, mai in lotta per le prime file ed anzi in difficoltà rispetto agli altri. Un esempio sta nella tabella delle velocità del secondo turno di qualifiche, con i due piloti esattamente in coda. Quartararo si è mostrato piuttosto amareggiato, ma certo non è una situazione piacevole nemmeno per Franco Morbidelli, che parla di “luce rossa”.

“Il ritmo non è così male”

“La posizione di partenza è sempre importante, ma se devo decidere una giornata per andare male scelgo questa.” L’iridato Moto2 2018 cerca di sdrammatizzare la cosa, ma non è per niente soddisfatto di un 12° posto in griglia. È anche vero poi che Losail “enfatizza” le difficoltà della M1, ma non solo. “Le gomme sono un problema, si degradano tanto.” Aggiungendo però che “Il ritmo però non è così male. Possiamo cercare di migliorare nel prossimo turno [il warm up], fare un altro passo avanti e guadagnare qualcos’altro, poi vedremo in gara.”

Fiducioso per la gara

Come si vede? “Penso di essere il più lento tra i più veloci” è la risposta. Riguardo agli obiettivi in gara, “Non so dove posso arrivare, può succedere di tutto.” C’è un problema in qualifica? “È presto per dirlo, ma è comunque un campanello d’allarme. Vedendo anche le ultime gare dell’anno scorso… Direi una luce rossa.” In conclusione, “La posizione di partenza non è buona per niente, ma sono fiducioso per la gara. Il passo è interessante, ma ci serve qualcosa di più. Per ora è solo interessante.”

