Cambio di programma per la presentazione del team Pramac Racing. L'evento, posticipato al 5 marzo, diventa totalmente virtuale.

Pramac Racing cambia il programma per la sua presentazione. Non più in Qatar, visto l’annullamento del GP MotoGP, e con un giorno di ritardo. L’evento infatti avrà luogo il 5 marzo: a partire dalle 18:00 verrà trasmesso sui canali Facebook, Instagram e YouTube della squadra, oltre al sito ufficiale, un video di presentazione delle nuove livree. Un procedimento simile a quello di KTM, resosi necessario vista la situazione attuale.

Un paio di giorni e poi sarà possibile vedere i colori delle Ducati Desmosedici GP 2020 che guideranno Jack Miller e Francesco Bagnaia. Un lavoro realizzato un anno di più in collaborazione con il Centro Stile Lamborghini. Sarà una stagione MotoGP importante per entrambi i piloti Pramac, che però chissà quando comincerà. Cancellato il Qatar (da recuperare?), posticipata la Thailandia, da capire le mosse per Austin, mentre l’Argentina ha confermato il GP.