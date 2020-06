In MotoGP la maggior parte dei tracciati si percorre in senso orario, solo 5 in senso inverso. Come mai questa differenza? Analizziamola.

Aragón, Austin, Sachsenring, Phillip Island e Valencia… Questi circuiti MotoGP hanno una particolarità in comune: quella di girare in senso antiorario. Si trovano in 3 diversi continenti. Quindi perché solo questi tracciati e non gli altri? Dei 20 originariamente parte del calendario 2020, 15 girano in senso orario, con la maggioranza delle curve a destra, e 5 in senso antiorario. C’è una qualche logica?

L’elenco di ciò che facciamo in senso orario è lungo: è la direzione del gioco del Monopoli, il modo in cui giri una chiave, l’avvitamento di bulloni, rubinetti, lampadine e tappi di bottiglia, le piastre, un frullino per le uova o un temperamatite. Ma la maggior parte di questi – almeno quelli che implicano uno sforzo – sono facili da spiegare: la maggior parte delle persone è destrorsa, quindi c’è maggior forza quando si gira in senso orario.

D’altra parte però abbiamo anche molti eventi che hanno luogo in senso antiorario: la 500 Miglia di Indianapolis e molte altre gare automobilistiche, le gare di atletica leggera, le gare in bici al coperto, le corse dei cavalli, il pattinaggio di velocità, le giostre per bambini, le porte girevoli dei supermercati, ecc.

Un po’ di storia

I carri romani nel film ‘Ben Hur’ corrono in senso antiorario, e gli storici concordano sul fatto che ciò sia vero. Dicono anche che i romani probabilmente tenevano il lato sinistro della strada. È un precedente quindi per i tempi moderni, o c’è qualcos’altro? L’Italia settentrionale, come Roma, ha tenuto la guida a sinistra fino al 1925. Lo stesso valeva per l’Austria e alcuni altri paesi europei che avevano leggi sulla circolazione a sinistra fino agli anni ’30. L’atletica leggera va in senso antiorario per questo? È una possibilità definita.

Negli Stati Uniti, tutte le piste (per ippica e sport motoristici) girano in senso antiorario. Alcune persone sostengono che il motivo per cui le corse americane si disputano in senso antiorario è che i coloni non volevano copiare gli inglesi. Una ragione più plausibile, specialmente per gli sport motoristici, è che i piloti americani sono posizionati sul lato sinistro del veicolo. In una curva a sinistra, la forza centrifuga spinge la macchina a destra, il che aiuta a proteggere il pilota in caso di incidente, visto che il lato destro della macchina assorbe la maggior parte della forza d’impatto.

Ciclismo ed effetto Coriolis

Possiamo anche stabilire una connessione con il ciclismo. Molte persone notano l’effetto Coriolis solo quando guardano l’acqua che scorre nel lavandino. La forza di Coriolis (dal nome del fisico francese che per primo l’ha descritta nel 1835) è il risultato della rotazione della Terra. Questo spinge i fluidi verso destra o verso sinistra, a seconda che ci si trovi nell’emisfero settentrionale (a destra) o meridionale (a sinistra). La forza di Coriolis influenza i cicloni e le condizioni meteorologiche, ma ha una scarsa influenza su oggetti pesanti come cavalli, moto e veicoli da corsa.

E le bici? L’International Cycling Union (UCI) ha deciso che dal 2015 tutte le gare di ciclismo indoor nell’emisfero meridionale si terranno in senso orario. Il Comitato Tecnico ritiene che l’attuale pratica di correre tutte le gare in senso antiorario svantaggi i team nell’emisfero meridionale. I corridori australiani potrebbero beneficiare del cambiamento. Resta da stabilire se questo farà davvero la differenza. Prima però è meglio saperne un po’ di più. Alcuni di questi presunti fenomeni in senso antiorario non sono infatti sempre in senso orario in Europa.

Sport motoristici

Parliamo delle corse automobilistiche. Le piste ovali per queste competizioni sono comuni negli Stati Uniti. Sono in senso antiorario perché nelle auto di produzione il pilota è a sinistra: se perde il controllo e sbatte contro un muro, il lato destro assorbirà la maggior parte dell’impatto. (Probabilmente è anche più facile per un pilota a sinistra entrare in una stretta curva in questa direzione). Sì, ma che dire in Europa? In questo continente, un buon numero di circuiti funziona in senso orario, come ad esempio Le Mans, tappa annuale della MotoGP.

La maggior parte dei piloti preferisce il senso orario perché quasi tutte le piste seguono questa direzione. Si è quindi più allenati ad affrontare un maggior numero di curve a destra rispetto a quelle a sinistra. Quando ti ritrovi su un circuito in senso antiorario, è molto più difficile perché ci vuole tempo per adattarsi. Non sembra esserci alcun motivo particolare, a parte la posizione e il terreno.

Una questione di luminosità

La risposta però sembrerebbe ovvia: per il sole! Sul sito MotoGP.com il direttore generale di RacingLoop e l’ex direttore dei tracciati di Losail e Aragón avrebbero utilizzato un esempio molto semplice. “Consideriamo una sessione come un warm up. Sappiamo che il sole sorge a Est: in altre parole, la prima frenata può essere problematica per i piloti […]. Decidiamo così la direzione della pista in base all’orientamento del sito, cercando di far sì che al mattino i piloti abbiano sempre il sole dietro di sé quando sono sul rettilineo.” Logico, vero?

Per finire, ci si chiede perché i britannici e i giapponesi guidano a sinistra, mentre gli americani, i tedeschi e i cinesi (tranne Hong Kong e Macao) guidano a destra. Come per molte questioni culturali, è così. Potrebbe esserci o meno una buona ragione, ma dire che una di queste è buona o cattiva è inutile. Guidare a sinistra o in senso orario è tanto valido quanto il contrario. Gli emigrati imparano rapidamente che esiste sempre più di un modo per fare certe cose.

L’articolo originale di Paul Emile Viel su paddock-gp