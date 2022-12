MotoGP, Pedrosa: “La mentalità di Valentino Rossi era diversa dalla mia”

Dazn ha messo insieme quattro MotoGP Legend come Jorge Martinez, Alex Crivillè, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa e il discorso scivola su Valentino Rossi. Per gli amanti della classe regina del passato la nuova serie “Cuatro Tiempos’ è una docu-serie intrigante per immergersi nel motociclismo del passato. A prendere la parola è il pentacampione maiorchino che ricorda il suo primo incontro con Pedrosa. “Mi dissero che ‘c’era un ragazzino che mi avrebbe dato fastidio, che è piccolissimo e che va velocissimo“. Di lì a a breve sarebbe stato però un italiano a dare filo da torcere, ma insieme avrebbero scritto le più belle pagine di storia nel Motomondiale.

Il ricordo di Valentino Rossi

Entrambi i piloti spagnoli presto avrebbero dovuto fare i conti per tutta la loro carriera con Valentino Rossi, un personaggio che ha sicuramente condizionato gran parte delle loro gare. E rivelano qualche retroscena molto curioso: “Preparava la moto per frenare tardi. Ha sistemato le forcelle, ha cominciato a frenare ancora con il gas e lo ha fatto un po’ più tardi degli altri… Ad esempio, al Montmeló nel 2009 era impossibile sorpassarlo in frenata perché frenava quindici metri dopo“. Dani Pedrosa era caratterialmente e atleticamente molto diverso dal campione di Tavullia, dato che il pesarese non cercava di “essere il più veloce… Questa era la mia mentalità. Invece la sua era: ‘Esco, e se posso fermarlo lo fermo’“.

La MotoGP 2 sulla PlayStation

Jorge Lorenzo ricorda con particolare orgoglio il suo primo titolo nella classe 250 con Aprilia nella stagione 2006. E il primo titolo in MotoGP nel 2010 con la Yamaha, nell’altro angolo di box c’era proprio Valentino Rossi, negli anni ad altissima tensione, quando bastava anche una parola per accendere la miccia. “In quei momenti, quando vedi che puoi vincere, ti spaventi. Inizi a guardare tutto con una lente d’ingrandimento in modo che nulla fallisca. Più sembra facile, più hai paura“. Infine svela quanto si sia rivelata utile la PlayStation per la sua carriera di pilota del Motomondiale. “La Play è stata la prima cosa che mio padre mi ha regalato insieme alla MotoGP 2, me l’ha comprata per imparare i circuiti“. Ricorda quando giocava fino al mattino e riceveva le strigliate. “Non era contento, quindi sono andato a casa di mia madre, erano separati, solo per giocare e sono rimasto fino alle 7 del mattino“.

Foto: Instagram @26_danipedrosa