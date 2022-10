MotoGP, Pecco Bagnaia su Rai2: “Valentino Rossi è fuori scala”

Pecco Bagnaia è ritornato in Italia dopo il podio conquistato in Thailandia, riposerà e continuerà ad allenarsi per una settimana, prima di rimettersi in volo verso l’Oriente. Il Mondiale MotoGP arriva allo sprint finale con il trittico Australia-Malesia-Spagna, tre Gran Premi decisivi per decretare il nuovo campione del mondo. Prima di potersi sedere sul trono iridato dovrà fare i conti con il diretto rivale Fabio Quartararo, a cui ha recuperato 89 punti in meno di metà stagione. Merito anche delle quattro vittorie consecutive che lo hanno proiettato nella storia del suo marchio Ducati, impresa mai riuscita neppure alla leggenda Casey Stoner che si è fermato a tre vittorie di fila.

Bagnaia da Chivasso alla terra dei motori

A Phillip Island ci sarà anche il padrone di casa Stoner ad attendere Pecco Bagnaia, vicino alla riconferma mondiale dopo il titolo Moto2 conquistato nella stagione 2018. Inizia ad entrare nel cuore dei tifosi con la sua semplicità e quasi timidezza, il pilota piemontese è stato ospite del programma “Stasera c’è Cattelan” su Rai2. “Mi sarebbe piaciuto correre alla fine degli anni Novanta perché i social network non esistevano e quindi sarebbe stato tutto più facile. E lottare contro Valentino Rossi al suo massimo livello, probabilmente le avrei prese, però mi sarebbe piaciuto battagliare con lui“, ha ammesso Pecco, cresciuto alla corte della VR46 Academy. A 17 anni ha lasciato la sua Chivasso per trasferirsi a Pesaro e allenarsi con gli altri ragazzi al Ranch di Tavullia, per crescere come pilota e anche come uomo.

L’atmosfera nel paddock della MotoGP

Adesso che il grande sogno del titolo MotoGP è a due passi non vuole farselo sfuggire. Il Gran Premio della Thailandia ha restituito quanto perso da Pecco Bagnaia nel corso della stagione, con il leader Fabio Quartararo che ha rimediato zero punti riaprendo effettivamente la corsa al Mondiale. “E’ come ricominciare adesso con tre gare dalla fine. Lunedì riparto per l’Australia e poi per la Malesia“, ha aggiunto Pecco Bagnaia. “Tanto rispetto con Quartararo, ci conosciamo da tanti anni, sono due anni più grande di lui. Quest’anno è stato molto costante, penso sia molto bravo perché credo che abbia una moto meno competitiva della nostra“.

Nel corso del programma televisivo il pilota Ducati rivela qualche retroscena di vita da paddock che i veri tifosi già conoscono. “In Europa dormo in un camion senza motrice, da solo o in compagnia della mia fidanzata. Fuori dall’Europa dormiamo in un hotel vicino al circuito, al mattino devi metterti in auto, affrontare il traffico e andare in autodromo“. Forse non tutti sanno che al suo fianco ai box, insieme alla squadra tecnica, c’è sua sorella Carola, vero supporto morale durante i GP, insieme alla fidanzata Domizia Castagnin. “Mia sorella Carola è più grande di me di venti mesi, gestisce i miei social, le interviste e mi dà una mano a sistemare le tute“.

Pecco tra social e il maestro Valentino Rossi

A proposito di social Bagnaia è piuttosto critico, nei giorni più difficili di questo Mondiale è stato travolto dalle critiche dei follower. Non è stato facile dimenticare ogni volta e andare avanti, parte del merito va ad amici e familiari che gli sono sempre vicini. Ma è riuscito ogni volta a ripartire e adesso se la gioca alla pari con Fabio Quartararo. “Sui social non leggo più i commenti, non devo dimostrare loro che sono veloce, ma a me stesso e alla gente che lavora con me. Per colpa dei social anche i giornalisti cercano di fare polemiche, casino, cose che non servono“.

Infine c’è il maestro Valentino Rossi, poco presente ai box ma sempre vicino nel corso degli altri giorni. Il nove volte campione continua ad allenarsi al Ranch di Tavullia e in pista con i suoi allievi e, in vista dell’ultimo round a Valencia, sarà nel paddock. Potrebbe essere una giornata storica per Pecco Bagnaia, la VR46 Academy, per Ducati, i tifosi italiani e non. “Vale è’ stato talmente più grande di tutti che è fuori scala, nessuno sarà mai come lui. In Italia non si vince un titolo MotoGP dal 2009…“.