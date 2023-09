MotoGP, Pecco Bagnaia studia l’Aprilia: “Ho fatto come Vettel”

A Francesco Bagnaia non piace mai perdere, però sabato nella sprint race a Montmelò ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Troppo forte Aleix Espargaro con l’Aprilia, non c’era modo di poter stare con lui una volta che lo spagnolo lo ha superato. Anzi, il pilota Ducati è stato bravo a tenere dietro l’altra RS-GP di Maverick Vinales, che a sua volta aveva un passo migliore e che non è riuscito a superarlo nel finale. Oggi c’è la gara lunga e sarà interessante vedere come andranno le cose, il calo della gomma nella seconda metà è un problema che andrà gestito bene.

MotoGP Catalunya, Bagnaia ammette la superiorità Aprilia

Bagnaia ha dato tutto quello che aveva e il secondo posto è un buonissimo risultato: “Sapevo che le Aprilia avevano una trazione incredibile – ha detto a Sky Sport MotoGP – e non riuscivo proprio a stare vicino. In frenata eravamo più forti, però in tutte le uscite di curva in cui c’era un po’ di velocità perdevamo davvero tanto. Con Vinales ho cercato di non lasciarli possibilità, non mi andava di farmi fregare all’ultima curva e ho provato a chiudere tutto. Le grandi staccate mi hanno salvato“.

L’Aprilia RS-GP ha una trazione migliore della Ducati Desmosedici GP23, il pilota piemontese e il suo team hanno cercato di limitare questo handicap e non ce l’hanno fatta: “Abbiamo lavorato per chiudere il gap con le Aprilia, ma nella sprint Aleix è riuscito a tirare fuori qualcosa di incredibile. Io ho cercato di imporre subito un grande ritmo, forse questo ha danneggiato tanto la gomma posteriore, ma sentivo che per stare più tranquillo dovevo fare così. In ogni caso Aleix sarebbe riuscito a essermi vicino. Mi è servito per vedere cosa fanno di diverso e magari in gara riusciamo a fare uno step“.

Pecco osserva l’Aprilia

Oggi si dovrebbe passare dalla gomma soft a quella media al posteriore, potrebbe essere meglio per Pecco, che ha anche osservato molto la moto di Noale per prendere qualche spunto utile: “Quando corriamo con la gomma media riusciamo sempre a essere più competitivi, credo che in gara la soft non andrà bene per nessuno. La corsa è molto lunga e anche il posteriore si consuma tanto a destra, è una situazione un po’ critica. Ho studiato un po’ le gomme dell’Aprilia, anche le loro non erano messe troppo bene. Ho guardato qualsiasi cosa, come faceva Vettel“.

Bagnaia cita Sebastian Vettel, che quando correva in F1 andava spesso a vedere le macchine rivali a fine gara o al termine delle qualifiche per cercare di carpire qualche informazione. Anche il campione in carica MotoGP è uno attento e che osserva la concorrenza.

Foto: Ducati Corse