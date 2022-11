MotoGP: Pecco Bagnaia ricevuto al Quirinale

Il campione MotoGP in carica ricevuto dal Presidente della Repubblica. Non poteva mancare quella che ormai è diventata una ricorrenza in quest’annata stellare per Pecco Bagnaia e per Ducati. Nel corso degli anni il Presidente Sergio Mattarella ha invitato al Quirinale tantissimi atleti distintisi a livello internazionale, Bagnaia quindi non potevano mancare. Questa mattina l’emozionato pilota piemontese, accompagnato dalla fidanzata Domizia, dalla sorella Carola e da una piccola delegazione Ducati è stato omaggiato anche così in questo 2022 indimenticabile.

L’invito del Presidente era arrivato il giorno stesso del trionfo mondiale a Valencia. Assieme a Bagnaia anche l’Amministratore Delegato Ducati, Claudio Domenicali, più il Direttore Generale Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, ed il Direttore Sportivo Ducati Corse, Paolo Ciabatti. Non sono mancati il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ed il Presidente FMI, Giovanni Copioli. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ed il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. “Ospite d’eccezione” anche la Ducati Desmosedici con cui il 25enne di Chivasso ha vinto il Mondiale MotoGP 2022.

“Quest’anno siamo riusciti ad ottenere un risultato straordinario” ha sottolineato Bagnaia con orgoglio ed emozione. “Abbiamo vinto, pilota Italiano su una moto Italiana, il Campionato Mondiale MotoGP, 50 anni dopo l’ultima vittoria nel motomondiale di Giacomo Agostini su MV Agusta. Dopo aver tagliato il traguardo a Valencia due settimane fa ho compiuto gli ultimi metri portando con orgoglio la nostra bandiera.” Aggiungendo poi che “Questo risultato è il frutto di molti anni di duro lavoro, sia mio che di tutta la squadra. Insieme siamo riusciti a migliorare la nostra moto fino a renderla il riferimento del campionato, qualcosa di cui essere fieri.”

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia del mago Adrian Newey disponibile su Amazon

Foto: Paolo Giandotti – Ufficio Stampa Presidenza della Repubblica