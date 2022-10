MotoGP, Pecco Bagnaia: lo spettro della caduta di Valentino Rossi

A Pecco Bagnaia manca la ciliegina sulla torta e poi coronerà il sogno che aveva da bambino. Alla sua quarta stagione in MotoGP, la seconda con il team Ducati factory, sarà il nuovo campione del mondo. Nessuno come lui ha saputo distillare il massimo da un capolavoro di ingegneria come la Desmosedici GP. Le sette vittorie stagionali dimostrano che non è leader per caso, ma a Valencia servirà un ultimo sforzo, contro i nervi e le paure. Come lo spettro del Mondiale perso da Valentino Rossi nel 2006 con Nicky Hayden.

La beffa di Valentino Rossi nel 2006

“A Valencia mi presenterò spendo che possiamo essere veloci anche senza rischiare troppo“, dice Pecco Bagnaia dopo la gara in Malesia. Sono 23 i punti di vantaggio su Fabio Quartararo, con il francese della Yamaha costretto a vincere e sperare che il ducatista finisce 15° o peggio. Perché in caso di pari punteggio in classifica, trionferebbe comunque il piemontese che vanta un maggior numero di successi in questo campionato MotoGP 2022. Aleggia però lo spettro di quanto successo a Valencia nel 2006, con Valentino Rossi leader allo sprint finale con 8 punti di vantaggio su Nicky Hayden. “Non ho intenzione di vedere o ricordare quella gara“, ha detto il leader del Mondiale.

Il titolo MotoGP diventa realtà

Al GP di Valencia 2006 il Dottore è stato retrocesso al settimo posto nel primo giro, restando bloccato fino alla caduta nel quinto giro. Valentino Rossi chiuse 13° e si scusò con la squadra per aver perso incredibilmente il titolo mondiale per soli 5 punti. Al Ricardo Tormo di Cheste ci sarà anche il campione di Tavullia, la sua presenza era programmata da molte settimane, un appuntamento imperdibile anche per la VR46 Academy. “Sto bene in questo momento. Ancora non credo di accarezzare il titolo con la punta delle dita. Sono abbastanza calmo, non ci penso troppo. So che il risultato che raggiungeremo sarà molto importante… Ora non so come saranno le giornate prima di arrivare a Valencia. Cercherò di essere tranquillo a casa e di rilassarmi un po’“.

Tutti con Pecco Bagnaia

Ci saranno davvero tutti nel paddock MotoGP a Valencia. Papà Pietro, mamma Stefania, il fratello Filippo, lo zio Claudio, l’inseparabile sorella Carola ai box, la fidanzata Domizia Castagnini. “Lui è da bambino che ha la Ducati nel cuore, e adesso è vicinissimo a coronare il suo sogno“, dice la sorella che da sempre lo accompagna alle gare vestendo i panni di assistente. “E quando gli dico che deve fare una cosa sta sicuro che mi ascolta“. Ci saranno ovviamente anche tutte le alte cariche Ducati, Davide Tardozzi in prima fila. “Continuiamo a sminuire Bagnaia, come si fa a dire che non è un campione? In Malesia era forte di testa, ha mostrato la determinazione di un pilota fortissimo. Voglio che il potenziale di questo pilota venga riconosciuto. Molte persone citano la sua moto, ma solo con lui è sempre davanti“.