MotoGP, Pecco Bagnaia: “La stessa Ducati del Qatar, per scelta”

Dimenticare il primo GP dell’anno e puntare ad essere protagonisti in Indonesia. Pecco Bagnaia riparte dai test privati svolti al Mugello in sella alla Panigale e qualche allenamento al Ranch, alternato al relax in compagnia della fidanzata e degli amici. Ora tocca l’appuntamento al Mandalika Circuit, con tante incognite in più rispetto ai test svolti a febbraio. Ma con un layout forse più adatto alla Desmosedici, a caccia dell’immediata svolta in questa stagione MotoGP.

“Ero nervoso dopo la gara”

Si riparte dal discorso del GP precedente, ovvero il #63 che parla di “troppi test” e la casa di Borgo Panigale che si è pubblicamente scusata. “Ducati non deve scusarsi, siamo una squadra e lavoriamo insieme.” Pecco Bagnaia inizia così il suo commento alla vigilia delle prime libere del 2° round del campionato. Spiegando meglio le sue parole dell’evento precedente. “Ho detto che c’erano stati troppi test, ma il messaggio che è passato è che non lo volevo fare. Probabilmente è dovuto al fatto che ero arrabbiato anche per le troppe domande ed ero nervoso dopo la gara, ma non è così, visto che sono in un team factory e sono cose che devo fare. Questo fine settimana comunque sarà diverso.”

“Yamaha e Honda veloci nei test, ma…”

Ma è il passato, ora si guarda a questo GP. “Sarà importante soprattutto capire le gomme, dalla carcassa più dura, ed il nuovo asfalto. Dovremo realizzare tanti giri con questi pneumatici, pensando soprattutto alla gara.” Nessuna novità a livello di moto. “Sarà identica a quella del Qatar, per scelta. Eravamo riusciti a risolvere tantissime cose nelle FP4. Ovviamente per sfruttare bene una cosa nuova bisogna prima capirla: a Losail ci eravamo riusciti, ora vedremo su questo tracciato.” Pista adatta alla Ducati? “Dal layout, dico di sì. Ci sono tante curve veloci, da raccordare, e la nostra moto è forte in queste situazioni. Yamaha e Honda nei test sono stati rapidi, ma vedremo questo weekend, possono cambiare tante cose.”

