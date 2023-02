MotoGP: Oliveira e Aprilia, la ricerca della “combinazione perfetta”

Ci sono tanti interessanti cambi di casacca verso questa nuova stagione MotoGP. Tra loro anche Miguel Oliveira, che ha chiuso il lungo sodalizio con KTM per abbracciare un progetto rinnovato. RNF Team infatti ha chiuso il capitolo Yamaha e riparte da squadra satellite Aprilia, con una formazione totalmente inedita. Una sfida che il boss Razlan Razali ha già definito emozionante, anche il pilota portoghese, attivo a Portimao durante le giornate di test dei protagonisti della Superbike, è pronto a misurarsi con la RS-GP. È certamente presto per trarre conclusioni, ma Oliveira-Aprilia potrebbe essere un binomio sorprendente.

Piedi per terra

Stanotte (in Italia) scatta lo shakedown con solo il tester Lorenzo Savadori in azione per Aprilia, ma non manca molto per avere tutta la griglia MotoGP in azione. Tra loro anche il pilota #88, verso la seconda presa di contatto con la sua nuova moto dopo la prima uscita a Valencia. “Chiaramente la speranza è sempre di trovare la combinazione perfetta tra pilota e moto” ha dichiarato Miguel Oliveira a motogp.com. “Ma da quando sono salito in sella mi sono sentito bene.” Uno dei motivi per cui tutti gli uomini RNF avevano chiuso col sorriso le prove ufficiali al Ricardo Tormo. Ma come detto, è decisamente presto per fare pronostici o trarre conclusioni. “Per ora piedi per terra, abbiamo tantissimo lavoro da fare” ha infatti rimarcato Oliveira. Il portoghese, pur peccando a livello di costanza, ha fatto vedere molte cose positive, mentre Aprilia ha fatto grandi passi avanti. Due parti di quella che appare già come una nuova collaborazione da tenere d’occhio.

Oliveira-Aprilia, pronta sintonia?

Una situazione unica quest’anno in MotoGP, una sfida dopo l’altra. RNF ha lasciato Yamaha per Aprilia, la casa di Noale per la prima volta ha un team satellite e non ha più le concessioni, Miguel Oliveira è sceso dalla KTM RC16 per salire sulla RS-GP. “L’aspetto più interessante al momento è la moto in sé. È totalmente nuova per me e per ora sembra adatta al mio stile di guida” ha però sottolineato il pilota portoghese. L’obiettivo a breve termine è chiaro: “Sarebbe fantastico se riuscissi ad avvicinarmi ad Aleix ed a Maverick già nei primi test.” Certo ammette anche che deve ancora adattarsi alla moto, ma sembra che il nuovo percorso sia iniziato col piede giusto. E Oliveira non nasconde anche un possibile obiettivo futuro: approdare nel team ufficiale. “Se possibile e se me lo merito certo mi piacerebbe” ha infatti ammesso. Sarà una stagione importante, ricca di incognite e chissà, magari anche di sorprese.

Foto: motogp.com