MotoGP, Morbidelli in Pramac Ducati: le reazioni di Martin, Bagnaia e Bezzecchi

Il futuro di Franco Morbidelli è stato definito, nel 2024 avrà la grande occasione di guidare la Ducati Desmosedici GP24 del team Prima Pramac Racing. Dopo anni difficili con la squadra ufficiale Yamaha, può pensare di tornare a fare risultati. Chiaramente, dovrà anche essere bravo a conquistarsi un buon posto per il 2025, dato che il contratto firmato è di durata annuale.

MotoGP, Morbidelli felice di approdare sulla Ducati Pramac

Morbidelli in India è stato interpellato sul suo futuro trasferimento ed è molto grato per la chance ricevuta: “Devo ringraziare Paolo Campinoti, Ducati e VR46 per questa occasione. Ci auguravamo questa soluzione, ci abbiamo lavorato e alla fine l’abbiamo annunciata. Dopo anni difficili, sarà qualcosa di positivo“.

Al pilota romano è stato chiesto del fatto essere anche lui su una Ducati come altri piloti VR46 come Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Luca Marini: “Ho avuto momenti difficili ascoltando i loro feedback e quando ho capito che c’era un differenza grande rispetto al feeling che avevo io con la mia moto. In alcuni casi è stato un po’ frustrante. L’anno prossimo avremo la stessa moto e ne parleremo insieme“.

I commenti di Martin, Bagnaia e Bezzecchi

Il suo compagno di squadra sarà Jorge Martin, che ovviamente parte col vantaggio di avere maggiore esperienza con il team Pramac e con la Ducati. Lo spagnolo è contento di accoglierlo nel box nel 2024: “Sarà interessante vedere cosa farà. È importante avere un pilota competitivo a fianco, in questa stagione stiamo combattendo per il campionato team e siamo forti. Importante avere un compagno forte e Franco è forte, sarà certamente competitivo dall’inizio“.

Anche Bagnaia è stato interpellato sull’arrivo dell’amico Morbidelli su una Desmosedici: “Non ha scuse adesso. Lui merita questa possibilità. Gli anni in Yamaha non sono andati per il meglio, condizionati anche dall’infortunio del 2021. Passa una moto più competitiva. Tutti conoscono il suo potenziale, sono felice per lui, si è meritato questa moto“.

Ha dato la sua opinione pure Bezzecchi, che aveva avuto la possibilità di passare nel team Pramac con una Ducati 2024 e che ha preferito restare nel team VR46 accontentandosi della GP23: “Ci sarà più concorrenza, ma sono contento per lui. Sarà dura e divertente, perché Franco è un lottatore. Non vedo l’ora di dargli il benvenuto in Ducati“.

