Monster Energy Yamaha si presenta per la stagione 2020. Ecco le nuove M1 di Maverick Viñales e Valentino Rossi.

Monster Energy Yamaha MotoGP si presenta a Sepang. La nuova M1 di Maverick Viñales e Valentino Rossi è presto rivelata davanti alla folla di giornalisti e fotografi accorsi per l’evento. Non cambia la colorazione rispetto alla scorsa stagione: un blu e nero aggressivi, per un nuovo campionato all’attacco.

Tra i presenti anche la new entry di lusso, Jorge Lorenzo. Il maiorchino ha sfoggiato un largo sorriso dopo l’esordio come collaudatore nell’ultima giornata di shakedown sul tracciato malese.

Una stagione importante per i piloti. Maverick Viñales determinato a lottare costantemente per le posizioni che contano, anno di decisioni invece per Valentino Rossi. Yamaha infatti ha già ufficializzato l’ingaggio di Quartararo al suo posto per il prossimo biennio. Da vedere cosa deciderà il Dottore nel corso di questa stagione, in particolare se deciderà di continuare o meno.