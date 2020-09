MotoGP, Misano: Prove 2, Quartararo all’ultimo su Morbidelli

Fabio Quartararo il migliore delle FP2 e del venerdì a Misano. Doppietta Yamaha con Morbidelli 2°, seguono le KTM.

C’è sempre una Yamaha al comando, cambia solo il nome del pilota che la guida. Stamattina era Maverick Viñales, nel pomeriggio è Fabio Quartararo, che all’ultimo strappa la prima piazza al compagno di box Franco Morbidelli. Per il francese poi anche il miglior crono assoluto del venerdì per la classe MotoGP. Seguono le KTM di Pol Espargaró e di Iker Lecuona, più indietro le Suzuki e le Ducati.

Secondo turno di libere particolarmente frizzante fin da subito, con le Yamaha in particolare in evidenza, riprendendo da quanto fatto al mattino. Brilla anche il rookie Lecuona, che si mantiene a lungo in top 5, mentre un altro esordiente, Binder, scivola alla curva 6. Senza ci siano ancora problemi al dashboard per Dovizioso, come si evince dalla gestualità verso gli uomini del team.

Davanti a tutti si riporta presto Viñales, in azione col motore salvato dalla moto disintegrata in Stiria. Una situazione a lungo invariata, con Rins e Lecuona a seguire, finché negli ultimi minuti non scatta l’assalto finale. Tanti cambi in classifica, infine sembra stabilizzarsi la prima piazza con Franco Morbidelli, ma ecco la zampata di Fabio Quartararo. È ancora un duo Yamaha, con le KTM al seguito.

La classifica FP2

La classifica combinata