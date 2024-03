MotoGP, Miguel Oliveira: a Portimao si è sentito come Valentino Rossi

Per Miguel Oliveira il Gran Premio del Portogallo è un appuntamento speciale, è la sua gara di casa e ci sono tanti tifosi che si recano all’Autodromo Internacional do Algarve per sostenerlo. Purtroppo, quest’anno non è riuscito a ottenere i risultati che si aspettava. Dodicesimo nella sprint e poi nono domenica. I ritiri di Pecco Bagnaia, Marc Marquez e Maverick Vinales nel finale della gara lunga lo hanno aiutato a chiudere in top 10.

MotoGP, Oliveira voleva di più a Portimao

Il pilota del team Trackhouse Aprilia si è detto un po’ rammaricato per l’epilogo del suo GP casalingo: “La partenza è stata buona – riporta crash.net – e ho fatto un buon primo giro. Avrei potuto chiudere in sesta posizione, però mi sono avvicinato troppo a Bezzecchi in curva 1. Quando mi ha affiancato, mi ha portato sul lato sinistro della pista, ho frenato sul cordolo, sono andato dritto e ho perso tre posizioni. Fino a lì avevo almeno combattuto, non è andata poi così male“.

Il piazzamento finale di Oliveira poteva essere migliore senza quel problema con Marco Bezzecchi. Ad ogni modo, il suo obiettivo è quello di essere più competitivo nei prossimi gran premi. Deve trovare il modo di sfruttare meglio l’Aprilia RS-GP 2024 che ha tanto desiderato, assieme alla squadra sta lavorando sodo per fare i progressi necessari e vedremo se ad Austin sarà in grado di concludere il weekend con risultati soddisfacenti.

Valentino Rossi e Josè Mourinho

Miguel si è anche espresso sul grande tifo che ha ricevuto a Portimao, qualcosa che gli dà sempre una spinta in più: “Penso di aver visto questo tipo di supporto solo con un pilota. E ora è ritirato, sapete chi è: Valentino Rossi. È impressionante avere un intero Paese solo con te, non riesco a descrivere tale sensazione. C’è un po’ di pressione quanto tutti urlano il tuo nome, ma è stato davvero bello“.

A Portimao era presente anche un altro portoghese molto famoso nel mondo: Josè Mourinho. Oliveira ha avuto modo di parlare con l’ex allenatore di Inter e Roma: “Guarda la MotoGP – ha detto il pilota – e gli piace. Mi ha confessato che è meglio della F1, avendo partecipato anche ad alcuni gran premi della F1. È stato bello incontrarlo e ascoltarlo, abbiamo fatto una normale chiacchierata“.

Foto: Trackhouse Racing MotoGP