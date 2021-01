MotoGP: Miguel Oliveira, il benvenuto al 2021 coi colori KTM factory

Miguel Oliveira più carico che mai in vista della stagione MotoGP 2021. Ecco le prime immagini del pilota portoghese con i colori KTM factory.

Registreremo vari cambiamenti in MotoGP in questo 2021. Ce lo ricorda ad esempio Miguel Oliveira, che ha atteso poche ore prima di mostrarsi nelle sue nuove vesti. Quest’anno infatti sarà pilota del team Red Bull KTM Factory, quindi un punto di riferimento per la casa di Mattinghofen. Scontato dire che ci si aspetta molto da lui ancora di più dopo le splendide vittorie ottenute nell’annata appena lasciata alle spalle.