MotoGP, messaggi radio: il sistema della Dorna non è pronto

Il test MotoGP di Jerez ha permesso di sperimentare il nuovo sistema radio per consentire alla Direzione Gara di inviare messaggi ai piloti. Questo progetto, ancora in fase embrionale, nasce inizialmente con l’obiettivo di giocare a favore della sicurezza, anche se non si escludono altre applicazioni per il futuro.

Comunicazioni radio in MotoGP

L’idea iniziale è permettere ai commissari di gara di comunicare con i piloti attraverso messaggi preregistrati, quando si avvicinano ad una zona del circuito in cui si è verificato un incidente. Ci saranno delle aree concordate per comunicare con i piloti, al fine di non disturbare il motociclista che riceva la comunicazione. Nel lunedì di Jerez Dorna ha scelto tre piloti per testare questa innovazione: Fabio Quartararo, Aleix Espargaro e Jonas Folger. Gli organizzatori della MotoGP hanno collaborato con i fornitori di caschi e tute per incorporare un piccolo ricevitore nell’abbigliamento. La comunicazione sarà unidirezionale, dalla Direzione Gara al destinatario e mai viceversa.

I primi commenti dopo i test

In base alle prime indiscrezioni sappiamo che non si tratta di un semplice auricolare tradizionalmente inserito nel canale uditivo, ma sarà in contatto con la parte esterna dell’orecchio. Dorna non è nuova a queste prove e già in passato ha sperimentato le comunicazioni radio con Stefan Bradl, in occasione di un test svoltosi a Misano nel 2020. Fabio Quartararo ritiene che il sistema sarà utile per la sicurezza, in quanto non costringe a guardare il cruscotto, ma deve essere perfezionato per essere più comodo per i motociclisti.

Per i piloti non sarà semplice abituarsi, anche se bisogna ricordare che verrà utilizzato solo in casi di emergenza. “Ho dovuto mettere l’auricolare e poi una fascia sulla testa per mantenerlo stabile. Era un prototipo e penso che sia andato bene per essere la prima volta“. Non verrà introdotto in questa stagione, bisognerà attendere che Dorna e il suo reparto di ricerca affinino questa nuova tecnologia. Aleix Espargaro non ha potuto dare altre informazioni: “Mi dispiace, mi hanno chiesto di non dire nulla“.

Luca Marini è contrario

Luca Marini non sembra molto d’accordo con i messaggi via radio. “Penso che l’attuazione sia impossibile. Non è pericoloso, ma non ne abbiamo bisogno. Non abbiamo tempo per respirare, non possiamo parlare. Quando senti qualcuno parlare, è molto inquietante. Puoi inviarci notifiche sulla dashboard, nessun problema. Potrebbero parlarci solo in rettilineo. Se il messaggio radio è in ritardo, diventa un problema. Se stai frenando in una curva o stai lottando con un altro pilota e poi arriva il messaggio non va bene“.