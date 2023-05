MotoGP, Bagnaia non pensa alla KTM: obiettivo costanza in Ducati

Missione compiuta per Francesco Bagnaia nel Gran Premio di Spagna. Secondo posto nella sprint race, vittoria nella gara principale e primo posto in classifica generale riconquistato. Non è stato il weekend perfetto, considerando che nelle prove libere aveva avuto qualche problema di feeling con la sua Desmosedici GP23, però ne è uscito alla grande. La reazione che ci voleva dopo le cadute a Termas de Rio Hondo e a Austin.

Utile anche la giornata di test svolta in Andalusia, chiusa con il sesto tempo assoluto. 44 giri per cercare di migliorare ulteriormente la moto e le sue sensazioni alla guida. È stata l’occasione per provare qualche novità, ad esempio una forcella più lunga che aveva l’obiettivo di fornire maggiore sostegno all’anteriore. Pecco ha un po’ sofferto in questo aspetto e il team Ducati ha lavorato per aiutarlo.

MotoGP, test Jerez: i commenti di Pecco Bagnaia

Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha fatto il bilancio del test a Jerez: “Ci siamo concentrati su provare diversi setting e come migliorare in certe situazioni. Non è stato un weekend semplice, abbiamo cercato una soluzione per rendermi più facile l’adattamento a determinate situazioni. Sono contento, sono stati giri positivi. Abbiamo provato una forcella un po’ più lunga, che avevamo testato già in Malesia, e c’è del buono. Però bisogna sviluppare per trovare una continuità. La riproveremo anche con Michele Pirro“.

Al pilota Ducati è stato chiesto anche della crescita della KTM, grande protagonista in Spagna con Brad Binder e Jack Miller: “È presto – afferma – e in ogni gara c’è qualcuno davanti. Difficile giudicare. Per noi è importante essere costanti e dobbiamo fare un passo avanti in questa direzione. Comunque dobbiamo essere contenti di questo weekend, perché nonostante una KTM molto in forma siamo riusciti a essere veloci comunque“.

Missione Le Mans

Pecco ha ammesso di aver riguardato la gara vinta a Jerez e si è detto fiducioso per il prossimo GP in Francia: “L’ho vista e mi sono piaciuto molto. Le Mans? Scopriremo tra dieci giorni se sarà una buona pista per noi. L’anno scorso siamo andati forte, quindi può essere…“.

Nel 2022 a Le Mans l’attuale campione in carica MotoGP cadde in curva 13 mentre inseguiva Enea Bastianini, poi vincitore della corsa. Era in seconda posizione e, forse, ha pagato un eccesso di voglia di riavvicinarsi al connazionale per batterlo. Un errore grave e che lo fece sprofondare a 46 punti da Fabio Quartararo in classifica. Tra meno di due settimane sa che dovrà gestire tutto in modo diverso da allora, più in “modalità Jerez”.

Foto: Valter Magatti