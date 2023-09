Ducati conquista Misano monopolizzando il podio con Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, ma al centro dei riflettori restano le vicende di mercato. Le vittorie dei piloti di Borgo Panigale sembrano ormai scontate, invece l’ipotetico passaggio di Marc Marquez sulla Desmosedici GP del team Gresini potrebbe essere una notizia sensazionale quanto rara. Vedere un otto volte campione del mondo passare da un team factory ad uno satellite non è roba di tutti i giorni, sebbene sia successo con Valentino Rossi e Yamaha nella stagione MotoGP 2021 per altri motivi.

La telenovela Marquez-Ducati Gresini

Inevitabile che sull’argomento vengano interpellati i diretti interessati. Marc Marquez pare prenderci gusto a tenere sulle spine i media e, durante il weekend di Misano, non ha risparmiato qualche battuta sulla squadra cliente di Nadia Padovani. Come quella sulla livrea speciale ideata per questo Gran Premio… “Oggi niente domande di mercato? Bella la livrea di Gresini…“. Il fuoriclasse della Repsol Honda lancia il dado e nasconde la mano, forse in attesa di conoscere ulteriori sviluppi dopo il test Irta di lunedì, quando proverà la versione “laboratorio” della RC213V 2024.

Intanto le domande scomode non mancano anche in casa Ducati. Claudio Domenicali ai microfoni di Sky Sport MotoGP prova a dribblare la curiosità di giornalisti e fan, non senza un pizzico di sarcasmo. In ogni caso la possibilità che Marc Marquez passi in Gresini non viene smentita. “Siamo interessati da tutta questa discussione, la guardiamo con simpatia. Il fatto che le nostre moto siano così performanti genera interesse in questo momento. Noi siamo concentrati sulle moto ufficiali, i team privati fanno dei ragionamenti di cui non abbiamo tutti i dettagli“.

Honda interessata a Dall’Igna

Se un pluricampione come Marquez pensa di migrare in un team satellite della Ducati, questo vuol dire tanto in merito al potenziale della Desmosedici. “Il fatto che possa essere interessante anche una moto dell’anno precedente la dice lunga sul livello di competitività che abbiamo avuto, lo vedete anche con Bezzecchi“, ha aggiunto Claudio Domenicali. Si parla tanto anche di un interessamento nei confronti del direttore generale Gigi Dall’Igna da parte della Honda. “Mi ha fatto simpatia leggerlo, non riesco a dare un commento… Tanto meglio fai, tanto sei più attraente come squadra“.

Foto Ducati Corse